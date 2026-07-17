La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGKO) sarà protagonista il 19 luglio 2026 alla Casa del Jazz di Roma, nell'ambito della prestigiosa rassegna I Concerti nel Parco. Questo appuntamento segna la prima data italiana del loro atteso tour europeo, portando nella capitale una miscela sonora unica che fonde le tradizioni della musica rom, klezmer, balcanica e mediterranea. L'evento si inserisce nel ricco cartellone di Summertime, la manifestazione estiva curata dalla Fondazione Musica per Roma, confermandosi come uno degli eventi di punta dell'estate musicale romana.

La formazione della Barcelona Gipsy Balkan Orchestra si distingue per la sua composizione multietnica e il suo profilo internazionale, riunendo musicisti di diverse provenienze. Il gruppo è composto da Margherita Abita (voce, Italia), Julien Chanal (chitarra, Francia), Ivan Kovacević (contrabbasso, Serbia), Albert Enkaminanko (percussioni, Spagna), Xavi Pendòn (clarinetto, Spagna), Olexander Sora (violino, Ucraina) o Pere Nolasc Turu (violino, Spagna), e Fernando Salinas (fisarmonica, Spagna). Il repertorio proposto riflette questa ricchezza culturale, intrecciando sonorità che spaziano dalla tradizione catalana a quella greca, italiana, russa e mediorientale, arricchite dalle vibranti influenze del jazz manouche e del rock contemporaneo.

Il Concerto: Dettagli e Contesto

L’esibizione si terrà nella suggestiva cornice del Parco della Casa del Jazz, un luogo di riferimento per la musica dal vivo a Roma. L'evento fa parte della trentaseiesima edizione de I Concerti nel Parco, una rassegna consolidata e promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Dipartimento Attività Culturali e Zètema Progetto Cultura. Questo appuntamento fisso dell'estate romana è noto per il suo programma variegato, che valorizza la contaminazione tra generi e le esperienze artistiche internazionali. Il concerto del 19 luglio 2026 avrà inizio alle ore 21:00, offrendo al pubblico un'occasione unica per esplorare le sonorità popolari e cosmopolite dell’area mediterranea e balcanica.

L’organizzazione e la cura dell’evento sono affidate all’Associazione Culturale I Concerti nel Parco ETS. Lo spettacolo è accessibile anche a persone con disabilità e l'ingresso prevede l'acquisto di biglietti. La Casa del Jazz è facilmente raggiungibile tramite i mezzi pubblici: la linea Metro B (fermata Piramide), diverse linee bus (714, 160, 170) e il tram (fermata Piramide).

La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra: Visione e Repertoire

Nata a Barcellona e composta da artisti provenienti da Italia, Francia, Serbia, Spagna e Ucraina, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra si è affermata per la sua straordinaria capacità di superare i confini geografici e culturali attraverso la musica. La band si distingue per la sua profonda ricerca nel campo della musica popolare dell'Europa orientale e meridionale e per l'energia contagiosa delle sue esibizioni dal vivo.

Il loro repertorio spazia da brani tradizionali della cultura rom e balcanica a canzoni klezmer reinterpretate in chiave contemporanea, includendo anche composizioni originali che mantengono un approccio di fusione tra influenze e sonorità diverse. L'uso sapiente di strumenti come la fisarmonica, la chitarra, il clarinetto, il violino, il contrabbasso e le percussioni permette all'ensemble di creare un'esperienza di ascolto coinvolgente e ricca di sfumature, bilanciando sapientemente tradizione e sperimentazione. La Casa del Jazz, che nel corso degli anni ha ospitato centinaia di eventi di rilievo con artisti nazionali e internazionali, rafforza con questo concerto il suo ruolo di punto di riferimento per la musica dal vivo e per la promozione del dialogo musicale interculturale.