Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha partecipato a Matera a un'importante iniziativa culturale, ponendo l'accento sul ruolo cruciale che la cultura riveste come potente strumento di costruzione nel Mediterraneo. L'evento, svoltosi il 6 luglio 2026 nella suggestiva città dei Sassi, ha riunito rappresentanti istituzionali e figure di spicco del mondo accademico e culturale. L'obiettivo primario era sottolineare le vaste potenzialità del patrimonio culturale condiviso tra le diverse sponde del Mediterraneo e ribadire la necessità impellente di promuovere la cultura quale veicolo privilegiato di dialogo, comprensione e sviluppo.

Nelle sue dichiarazioni, il presidente Bardi ha enfatizzato con chiarezza che “da Matera il Mediterraneo imbraccia la cultura come arma potente di costruzione”. Questa affermazione ha rimarcato non solo il valore intrinseco della cultura come ricca eredità storica, ma anche la sua funzione di piattaforma dinamica per progettare e costruire il futuro delle comunità che si affacciano sul Mediterraneo. Bardi ha inoltre evidenziato come “la Basilicata e Matera rappresentano simbolicamente questo ponte tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo”, sottolineando l'urgenza di coinvolgere attivamente le nuove generazioni in questo fondamentale processo culturale. L'incontro ha visto anche la partecipazione di altre figure istituzionali, le quali hanno unanimemente ribadito l'importanza strategica di investire nel patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, per favorire la cooperazione e la pace in un'area geografica spesso segnata da tensioni e complessità.

Matera e la Basilicata: fulcro del dialogo mediterraneo

Matera, universalmente riconosciuta come patrimonio mondiale UNESCO per i suoi unici e antichi rioni in tufo, continua a distinguersi con forza come un vero e proprio laboratorio di dialogo interculturale all'interno dell'intera area mediterranea. La città, che ha già ricoperto il prestigioso ruolo di Capitale Europea della Cultura nel 2019, rappresenta, secondo le parole di Bardi e degli altri ospiti intervenuti, un esempio tangibile e concreto di come il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale possano innescare processi virtuosi di rigenerazione sociale ed economica. Questo modello dimostra la capacità della cultura di trasformare e rivitalizzare intere comunità.

Grazie anche al significativo riconoscimento internazionale ricevuto negli ultimi anni, Matera e la Basilicata sono diventate un simbolo eloquente di una rinascita profonda che trova le sue radici nella cultura e nell'inclusione. Iniziative di alto profilo come quella promossa il 6 luglio rafforzano ulteriormente la missione intrinseca della città di essere un punto di incontro e di scambio fecondo tra culture, comunità e tradizioni differenti, promuovendo la reciproca conoscenza e il rispetto.

Patrimonio culturale: un investimento per le nuove generazioni e il futuro

Durante il corso dell'evento, una particolare e sentita attenzione è stata dedicata alla necessità impellente di investire con decisione nei giovani e nelle nuove generazioni.

Essi sono chiamati a diventare i veri e propri protagonisti attivi del dialogo e della cooperazione all'interno del bacino del Mediterraneo. Il patrimonio culturale, inteso sia nella sua dimensione materiale che immateriale, emerge dall'incontro come una risorsa strategica e fondamentale per costruire e implementare strategie di sviluppo sostenibile e duraturo. Sono state inoltre richiamate e valorizzate le preziose esperienze maturate durante il percorso che ha condotto Matera a diventare Capitale Europea della Cultura. Queste esperienze, ricche di insegnamenti e successi, costituiscono un modello replicabile e ispiratore per altre città e territori che si affacciano sul vasto e complesso bacino mediterraneo, offrendo spunti concreti per future iniziative di valorizzazione culturale e sociale.