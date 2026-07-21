La diciottesima edizione del «Marateale – Premio Internazionale Basilicata» è stata inaugurata con parole di elogio dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Egli ha definito l'evento "un appuntamento stabile e imprescindibile del cinema nazionale", sottolineando il suo consolidamento, anno dopo anno, a Maratea e in tutta la regione. La manifestazione, che si svolge nella suggestiva "Perla del Tirreno" dal 20 al 25 luglio 2026, si conferma un punto di riferimento per il settore.

Durante il suo intervento, il presidente Bardi ha evidenziato il ruolo cruciale del festival quale veicolo di promozione territoriale.

Il cinema, ha affermato, è spettacolo, ma anche memoria storica e identità collettiva, capace di valorizzare la bellezza intrinseca di Maratea. Ha inoltre ribadito la dimensione globale dell’evento, supportato dalla Regione Basilicata, che stimola il dialogo tra istituzioni, imprese culturali, artisti e giovani talenti, rafforzando il suo impatto internazionale.

Sostenibilità e Nuove Generazioni: Il Cuore dell'Edizione 2026

L’edizione 2026 del Marateale pone un'attenzione specifica sul suo valore sociale, con un ricco programma di proiezioni, masterclass e incontri focalizzati su sostenibilità e nuove generazioni. A riprova di questo impegno, durante la serata inaugurale è stato siglato un protocollo triennale con Unicef Italia, evidenziando il ruolo della cultura quale strumento di responsabilità sociale e di formazione per i cittadini di domani.

Tra gli ospiti di rilievo di questa edizione figurano Silvia D’Amico e Nino D’Angelo. Il festival introduce anche “La Perla”, un nuovo spazio interamente dedicato ai produttori indipendenti. Il presidente Bardi ha espresso gratitudine agli organizzatori, Antonella Caramia e Nicola Timpone, e ha confermato il costante impegno della Regione Basilicata nel sostenere manifestazioni che generano cultura, attrattività turistica e reali opportunità di crescita per il territorio lucano.

Il Marateale: Un Faro per il Cinema e la Cultura Nazionale

Il Marateale – Premio Internazionale Basilicata si è affermato negli anni come un punto di riferimento essenziale per il cinema nazionale, consolidando la sua rilevanza nel panorama culturale italiano.

Giunto alla diciottesima edizione, l'evento si svolge a Maratea, città che si conferma centrale per la promozione culturale e turistica della Basilicata. Il festival si distingue per la sua capacità di attrarre figure di spicco del mondo cinematografico e di promuovere il dialogo tra le diverse componenti del settore audiovisivo.