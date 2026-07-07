Dal 17 al 19 luglio 2026, Bari ospita la sesta edizione di Lungomare di Libri, trasformando il centro città in una grande libreria a cielo aperto. Il tema di quest'anno, "Le trame del mondo", propone il libro come strumento essenziale per orientarsi nella realtà e decifrare il presente, intrecciando racconti, riflessioni e nuove prospettive.

L'evento si estende lungo la muraglia di via Venezia e in luoghi simbolo del capoluogo pugliese come piazza del Ferrarese, il Fortino Sant’Antonio, largo Vito Maurogiovanni, l'ex Mercato del Pesce e lo Spazio Murat.

Le tradizionali casette in legno bianche accoglieranno librerie, case editrici indipendenti pugliesi e aree dedicate agli incontri. Il programma, ricco e variegato, offrirà dialoghi, presentazioni editoriali di romanzi e saggi, reading, attività per bambini e consigli di lettura, animando le tre giornate dal pomeriggio a sera inoltrata.

Ospiti e novità: il cuore culturale di Lungomare di Libri

L'edizione 2026 è promossa da Comune di Bari, Salone Internazionale del Libro di Torino e Associazione Presìdi del Libro, con il sostegno della Regione Puglia. L'obiettivo è consolidare Bari come centro vitale per la lettura e l'editoria indipendente. Tra gli ospiti attesi che animeranno il lungomare barese figurano Ascanio Celestini, Matteo Bussola, Farian Sabahi, Matteo Lancini, Mario Del Pero, Leo Ortolani, Ivan Cotroneo, Giovanni Semi, Nadeesha Uyangoda, Antonio Vassallo, Damiano Rizzi, Michele Emiliano, Franco Faggiani, Majid Bita, Francesco Carofiglio, Fulvio Frezza e l'attrice Nunzia Antonino, che terrà un reading tratto dal romanzo "Nate dalla tempesta".

Una significativa novità di quest'anno è il progetto podcast "Marea. Storie di librerie a Bari". Realizzato in collaborazione con Ticket to Read di Margherita Schirmacher, il podcast si compone di 26 episodi, ciascuno della durata di circa 15 minuti. Sarà un vero e proprio viaggio tra le librerie partecipanti a Lungomare di Libri, esplorandone le peculiarità, le storie nascoste e i consigli di lettura, estendendo così l'esperienza della manifestazione anche oltre le tre giornate dell'evento fisico.

L'impatto di Lungomare di Libri sul tessuto urbano barese

Nel corso degli anni, Lungomare di Libri ha assunto un ruolo centrale nel panorama culturale cittadino, portando la lettura e il libro al centro della vita urbana in punti strategici del centro storico.

La scelta di spazi iconici – come la muraglia a ridosso del mare, piazza del Ferrarese, il Fortino Sant’Antonio e lo Spazio Murat – contribuisce in modo determinante a questa caratterizzazione. Questi luoghi, solitamente dedicati al passeggio e alla scoperta turistica, si trasformano per l'occasione in importanti palcoscenici per la promozione della lettura e il confronto tra idee e storie diverse, riflettendo la vocazione di accoglienza e dialogo del territorio.

L'iniziativa si inserisce attivamente nel quadro delle politiche pubbliche di valorizzazione della lettura e della cultura del libro. L'evento ha visto una costante crescita nella partecipazione di pubblico e operatori dell'editoria, consolidando una tradizione che unisce generazioni e culture diverse attraverso la diffusione della lettura.

Con l'introduzione del podcast, l'impatto dell'iniziativa si amplifica ulteriormente, offrendo nuove modalità di coinvolgimento e valorizzazione della rete delle librerie cittadine, e rafforzando il ruolo di Bari come polo di innovazione e produzione culturale nel Sud Italia.