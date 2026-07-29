Il Barumini Music & Heritage Festival si avvia alla conclusione con un ultimo appuntamento dedicato alla danza e all'universo musicale di Giacomo Puccini. Dopo le serate con Gabriele Lavia e Francesco Demuro, venerdì 31 luglio alle 21 la Reggia di Barumini ospiterà "Puccini's Opera. Voci di donne", creazione firmata da Monica Casadei per Artemis Danza.

Quattro eroine raccontate attraverso il corpo

Lo spettacolo propone un intreccio di danza, musica e immagini per dare nuova vita a quattro protagoniste indimenticabili del mondo pucciniano: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot.

Figure femminili che continuano ancora oggi a parlare al presente attraverso la loro intensità, il coraggio e la complessità. Attraverso il linguaggio del corpo, la coreografia trasforma il melodramma in un racconto contemporaneo, capace di mettere in risalto la modernità e la forza espressiva delle eroine create dal compositore.

La chiusura della seconda edizione

Con questo appuntamento si conclude la seconda edizione del Barumini Music & Heritage Festival, la rassegna diretta da Mauro Meli e promossa dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura, in collaborazione con il Comune di Barumini, l'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e con il contributo della Direzione regionale Musei nazionali Sardegna.

"Un'edizione che ha costruito un dialogo fecondo tra linguaggi artistici differenti, dalla prosa, alla musica, fino alla danza, confermando la vocazione del festival a mettere in relazione il grande patrimonio artistico con uno dei luoghi più emblematici della Sardegna. In questo incontro tra musica, teatro, danza, storia e paesaggio - spiegano gli organizzatori - Barumini si afferma come uno spazio privilegiato in cui il patrimonio culturale non è soltanto custodito, ma continua a vivere attraverso l'arte contemporanea, offrendo al pubblico un'esperienza di rara intensità".

L'appuntamento rientra nel Festival Multidisciplinare Sardegna, finanziato dal Ministero della Cultura, dall'assessorato regionale del Turismo e dalla Fondazione di Sardegna.