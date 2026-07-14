La Regione Basilicata compie un significativo passo avanti nel settore cinematografico, annunciando l'accelerazione verso l'adozione di un protocollo regionale Green Film. Questa iniziativa strategica è stata presentata nel corso di un importante incontro tenutosi a Matera, che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e di numerosi operatori del comparto audiovisivo. Il protocollo Green Film, un modello già implementato con successo in altre regioni italiane, si prefigge l'obiettivo primario di promuovere attivamente pratiche sostenibili all'interno delle produzioni cinematografiche e audiovisive, con l'intento di minimizzare l'impatto ambientale complessivo delle attività del settore.

Durante l'evento, è stato enfaticamente evidenziato come la Basilicata intenda dotarsi di uno strumento all'avanguardia, capace di favorire concretamente la transizione ecologica anche nel comparto audiovisivo. Tale impegno si allinea perfettamente con le più recenti direttive europee e nazionali in materia di sostenibilità ambientale. Il protocollo delineato prevede l'implementazione di specifici criteri e l'adozione di buone pratiche fondamentali per una gestione responsabile dei set cinematografici, includendo la drastica riduzione dei rifiuti prodotti, l'impiego prioritario di energie rinnovabili e l'incentivazione di soluzioni per la mobilità sostenibile. L'ambizioso obiettivo dichiarato è quello di affermare la Basilicata come una regione leader, all'avanguardia nella produzione di film e serie televisive caratterizzate da un basso impatto ambientale.

L'iniziativa regionale per il cinema sostenibile

L'iniziativa, dettagliatamente illustrata durante l'incontro, contempla un ampio coinvolgimento di enti pubblici, imprese private e professionisti qualificati operanti nel settore cinematografico. La Regione Basilicata si impegna a sviluppare un protocollo su misura, specificamente calibrato per rispondere alle peculiarità e alle esigenze del proprio territorio. Questo approccio mirerà a valorizzare in modo ottimale le risorse locali e a promuovere una sinergica collaborazione tra le istituzioni e gli operatori del settore. Il protocollo Green Film si configura, dunque, come uno strumento operativo essenziale, che faciliterà l'accesso a incentivi e finanziamenti dedicati in maniera esclusiva alle produzioni che dimostrano di rispettare rigorosi criteri di sostenibilità ambientale.

Nel corso della presentazione, è stato ulteriormente sottolineato come la Basilicata intenda rafforzare in maniera significativa la propria attrattività per le produzioni cinematografiche e televisive, sia a livello nazionale che internazionale. L'offerta si basa su un contesto estremamente favorevole, non solo per la bellezza e la varietà dei suoi paesaggi, ma anche per il tangibile impegno profuso verso la sostenibilità. È stato affermato con convinzione: "Vogliamo che la Basilicata sia riconosciuta come un modello di riferimento per il cinema green, un esempio virtuoso da seguire."

Principi e vantaggi del protocollo Green Film

Il protocollo Green Film, la cui validità è già stata ampiamente dimostrata in altre regioni, si fonda su un insieme articolato di linee guida che abbracciano molteplici aspetti dell'intero processo di produzione audiovisiva.

Queste spaziano dalla selezione etica e sostenibile dei materiali impiegati, alla gestione efficiente dell'energia, fino all'ottimizzazione dei trasporti. Le produzioni che scelgono di aderire volontariamente a questo protocollo possono ottenere una specifica certificazione, un riconoscimento ufficiale che attesta il pieno rispetto degli standard ambientali prefissati. L'implementazione di questo strumento innovativo in Basilicata rappresenta, pertanto, un passo decisivo e ulteriore verso una maggiore e più consapevole attenzione all'ambiente all'interno del dinamico settore culturale e creativo regionale.