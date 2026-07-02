Venerdì 3 luglio 2026, alle ore 21, il Teatro Alighieri di Ravenna ospita il debutto assoluto di OperaPaese, il nuovo progetto di Giorgio Battistelli. L'opera mira a rimettere al centro il lavoro manuale, portando sul palcoscenico artigiani, musicisti e un coro. Lo spettacolo trasforma il quotidiano in materia sonora e teatrale, creando un dialogo tra mondi culturali. Il progetto coinvolge Guido Barbieri (testi e voce), l'Icarus Ensemble e la Banda Musicale Cittadina di Ravenna. Partecipano 35 artigiani, trenta coristi e cittadini comuni, chiamati a cantare.

Battistelli sottolinea che «la musica non viene portata dall’esterno: nasce dal territorio stesso», valorizzando la manualità nell'arte. Spicca la novantaduenne sassofonista Mila Croci, la «Vecchia del Paese».

OperaPaese si presenta come evoluzione di Experimentum Mundi, l'opera del 1981 in cui Battistelli mise in dialogo musicisti e artigiani. A oltre quarant'anni di distanza, il compositore riprende l'intuizione con un progetto diverso, il suo secondo dopo quello sugli Appennini. L'obiettivo è valorizzare l'umanità delle persone, la manualità e il legame tra produzione artigianale e «musica d'arte».

Una sinfonia di mestieri nel cuore di Ravenna

La versione ravennate di OperaPaese assume una dimensione "romagnola", portando in scena una varietà di mestieri tradizionali: da operaie e carpentieri navali a ceramiste e fabbri.

Questa «sinfonia di mestieri» fonde cultura alta e vita quotidiana. Mila Croci, la «Vecchia del Paese», racconterà frammenti della sua vita accompagnata dall'orchestra, in un momento di «profonda intensità». L'evento è descritto come una delle serate più sorprendenti del Ravenna Festival, capace di mettere in scena lavoratori con una «resilienza pacifica contro il modernismo dilagante». Battistelli definisce OperaPaese un'opera dalla «struttura aperta», che accoglie l'interazione di mondi culturalmente distanti.

Il precedente Experimentum Mundi: genesi e filosofia compositiva

Il precedente Experimentum Mundi, debuttato al Teatro Olimpico di Roma nel maggio 1981, fu un'opera rivoluzionaria. Definita «musica immaginistica», coinvolgeva attore, voci, percussionista e sedici artigiani.

Questi eseguivano lavori manuali reali che, orchestrati da Battistelli, diventavano parte del tessuto musicale. Gesto quotidiano e suono si fondevano sul palco, annullando la separazione tra artista e pubblico. L'opera, rappresentata oltre duecento volte in festival e teatri internazionali, ha segnato un caso significativo nella musica contemporanea.