L'asta Finarte di Roma, tenutasi il 26 giugno, ha rivelato un aspetto meno noto di Lucio Battisti: quello di pittore. L'evento, dedicato ad autografi e memorabilia, ha totalizzato oltre 200mila euro. Le lettere giovanili di Battisti alla madre (anni Sessanta), ricche di appunti e schizzi, hanno superato i 35mila euro complessivi (lotto più conteso a quasi 8.990 euro). Le missive, testimonianza della sua formazione, raccontano di tournée e difficoltà economiche.

I dipinti di Battisti: un nuovo valore artistico

Il pezzo forte dell'asta è stato il dipinto su tela “La canzone della terra” (1971), aggiudicato per 24.130 euro, ben oltre la stima iniziale di 8-10mila euro.

L'opera, realizzata sul retro di un arazzo, era rimasta nella casa dei genitori. Questo risultato, il più elevato per una sua opera pittorica in Italia, evidenzia il crescente interesse per la produzione artistica visiva di Battisti. Anche altri oli hanno riscosso successo: “La macchina del tempo” (1974) per 8.255 euro, “Respirando” (1976) per 6.350 euro, e “Sognando e risognando” (1971) per 5.715 euro. Questi dipinti, alcuni con elementi costruttivi peculiari, aprono un nuovo ambito di collezionismo.

Altri lotti di rilievo: musica, sport e storia

La sezione musicale ha visto la vendita del manoscritto originale di “Canzone” di Lucio Dalla per 7.620 euro, con una variante testuale significativa.

Tra i cimeli sportivi, le torce olimpiche di Cortina 1956 (15.240 euro), Roma 1960 (4.826 euro) e Londra 1948 (3.048 euro) hanno riscosso successo. Sono stati battuti anche trofei della Mille Miglia, oggetti legati a Diego Armando Maradona, memorabilia di Gabriele D'Annunzio e un servizio d'argento di Giuseppe Verdi (oltre 8mila euro).

I risultati della vendita Finarte evidenziano una crescente attenzione verso nuove forme di collezionismo legate alle personalità della cultura italiana del Novecento. Lucio Battisti si afferma non solo per la sua produzione musicale, ma anche per la ricerca artistica visiva e la rilevanza dei documenti familiari, ampliando le prospettive nel collezionismo.