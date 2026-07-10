Ha ufficialmente aperto il sipario la decima edizione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento (BCT X). L'evento inaugurale ha visto come protagonista l'artista argentina Lola Ponce, che si è esibita questa sera presso il Teatro Romano con la produzione "Anni Luce", opera scritta e diretta da Antonio Frascadore, ideatore della kermesse sannita.

In sede di conferenza stampa, l'artista argentina ha espresso un forte apprezzamento per la direzione artistica e per la macchina organizzativa del festival, sottolineando l'alto livello dei professionisti coinvolti.

Ha espresso il proprio riconoscimento ad Antonio Frascadore per la qualità della sceneggiatura e della struttura narrativa di questo progetto. La produzione si è avvalsa di un team tecnico di eccellenza e di una compagine orchestrale di altissimo profilo, sinergie fondamentali per valorizzare una location di tale prestigio.

Ha, inoltre, raccontato come questo spettacolo rappresenti una sorta di excursus della sua vita in quanto ogni brano ne rappresenta una parte. Una squadra di talenti emergenti e consolidati che ha dato vita ad un percorso fatto di emozioni, ricordi, sorrisi, lacrime e divertimento in musica per accompagnare gli spettatori in un viaggio che accomuna più e variegate generazioni.

Un elemento chiave della performance sarà l'interazione con il Teatro Romano di Benevento. Il sito archeologico è stato valutato positivamente sotto il profilo strutturale e funzionale per la sua risposta acustica in quanto l'impianto naturale della cavea offre parametri di riverberazione e propagazione del suono ottimali per le esecuzioni live e per il Lighting Design: l'illuminazione monumentale del sito ha integrato la componente visual dello show, amplificandone l'impatto scenografico.

Il programma della serata ha previsto una selezione di brani ad alto valore filologico e biografico. Il percorso narrativo-musicale è strutturato come un'analisi cronologica delle influenze culturali e dei background formativi dell'artista, tracciando l'evoluzione del suo percorso professionale attraverso l'esecuzione di pietre miliari della musica internazionale anni '80 e '90. Il tutto all'interno di uno scenario incantevole e magico che solo il Teatro Romano può offrire.