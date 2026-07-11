Il BCT Festival - Benevento Cinema e Televisione apre il suo sipario alle piazze della città sannita con incontri, proiezioni, interviste ai protagonisti della decima edizione (BCT X) della kermesse. Sul red carpet della seconda giornata del Festival, i maestri della comicità Federico Basso, Ubaldo Pantani, Fabio Balsamo dei The Jackal che ha presentato il suo libro "Non è quello che ci aspettavamo - Storie, successi e fallimenti felici", Barbara Foria insieme al conduttore televisivo e compagno di avventure culinarie, Fabio Esposito, e il regista, sceneggiatore e produttore di film del calibro di "Gomorra" (2008) e "Io Capitano" (2023) solo per citarne due, Matteo Garrone.

Una serata fresca ed intensa per i beneventani che ieri sera hanno partecipato agli incontri nelle piazze della città sannita, fatta di comicità, risate, racconti e aneddoti grazie agli ospiti che da anni riempiono di allegria e leggerezza le case degli italiani. Leggerezza che, però, ha lasciato anche spazio alla riflessione e alla sensibilizzazione su quella che sembra una realtà lontana da noi, un mondo parallelo che non ci appartiene, ma che ci riguarda da vicino, che non dobbiamo né possiamo ignorare: l'emigrazione africana e quel "viaggio" per una vita migliore, per una speranza che si trasforma molto spesso in un'odissea senza ritorno.

Quella realtà sulla quale Matteo Garrone ha acceso i riflettori, senza filtri, senza mezze misure, ma con la necessità di raccontare una verità terribile nella sua forma più esplicita e cruda affinché il mondo non volga lo sguardo dall'altra parte, ma apra gli occhi su ciò che accade lungo quelle coste dove il silenzio ha un rumore assordante.

Federico Basso e Fabio Balsamo

La comicità che fa sorridere, senza dimenticare il rispetto per le persone, quella di Federico Basso, che prende in giro situazioni di vita quotidiana e le trasforma in momenti esilaranti senza mai entrare nella sfera umana, per rispettarne le diversità ed evitando un politically correct che spesso disorienta e allontana, anziché avvicinare le persone. Fabio Balsamo esce per un attimo dal "gruppo" per dedicarsi ad un progetto letterario tutto suo, che racconta un percorso personale, fatto di successi e fallimenti, ma dove questi ultimi sono raccontati come momento positivo che va attraversato e compreso, affinché possa trasformarsi in qualcosa di concreto e migliore.

L'eclettismo di Ubaldo Pantani

Una comicità che ha mille volti, quella di Ubaldo Pantani che ha fatto dell'imitazione il suo cavallo di battaglia. Eclettico e artista di spessore, Pantani è riuscito a dare "personalità alle personalità" trasformando dei personaggi dalla fama consolidata in volti e non in caricature, con lo stile e l'eleganza di un fuoriclasse della comicità. Il duo partenopeo di presentatori Barbara Foria e Fabio Esposito ha, invece, fatto un excursus sulle avventure culinarie fatto in giro per l'Italia alla scoperta delle prelibatezze nazionali tra gusto e comicità.