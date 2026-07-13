Una quarta giornata di Festival trascinante, esilarante ed incontenibile grazie al duo comico foggiano Pio e Amedeo che sia al photocall pomeridiano che allo spettacolo serale in piazza Roma, hanno letteralmente condotto il pubblico del BCT X in un'immensa scena da film comico. tra gli ospiti del Day4 della decima edizione del BCT - Benevento Cinema e Televisione, anche Simona Garbarino, Alessandro Betti e Marcello Cesena, rispettivamente Madre, Doc Doc e Jean Claude della Gialappa's Band, la bellissima Sara Drago, e gli elegantissimi Enzo Miccio e Carla Gozzi.

Grande assente Raoul Bova che, per un contrattempo, non è riuscito ad essere presente.

Una quarta giornata all'insegna delle risate grazie alla comicità trascinante e travolgente del duo comico made in Foggia Pio e Amedeo, che già a partire dall'incontro pomeridiano con fotografi e giornalisti hanno chiarito quale sarebbe stato l'esito della serata: piazza Roma gremita, pubblico che ha riso senza sosta dall'inizio alla fine dello spettacolo e intervista doppia imprevista che ha messo a nudo i difetti e i pregi dei due amici nati e cresciuti nella bellissima, ma altrettanto difficile città pugliese. Il duo ha poi coinvolto attivamente il pubblico ponendo domande e scherzando, ma hanno ricevuto una sorpresa al termine del loro intervento: il sindaco Clemente Mastella, in persona, si è presentato sul palco ringraziandoli per aver riempito di allegria la serata ed il pubblico beneventano.

Un momento che la città e i presenti non dimenticheranno.

Sguardo magnetico ed eleganza sopraffina per Sara Drago, l'attrice brianzola, ma di origini pugliesi ha incantato i fotografi e i giornalisti con i quali ha dialogato con garbo e discrezione lasciando parlare la bellezza dei suoi obiettivi presenti e futuri, nonché dello spettacolo Libero Cobes.

Raffinatezza estrema e stile inconfondibile per Enzo Miccio, che ha simpaticamente voluto sedersi accanto ai fotografi (vedi foto), e Carla Gozzi in total black con un mantello lungo e morbido e gioielli oro voluminosi e brillanti che hanno anticipato il ritorno del loro programma di maggior successo di prossima uscita su Real Time dal titolo Ma come ti vesti? per celebrare i suoi 18 anni.

Appuntamento a questa sera per la penultima giornata di Festival in attesa del gran finale di domani, 14 luglio.