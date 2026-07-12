La terza giornata del Festival BCT X - Benevento Cinema e Televisione, è stata caratterizzata dalla bellezza. Sul red carpet della kermesse sannita, infatti, è arrivato l'idolo turco che sta facendo innamorare il mondo: Can Yaman, seguito da Paolo Conticini, dalle bellissime Giulia Salemi, Irene Maiorino, Bianca Guaccero e Aurora Ruffino e dallo strepitoso NEK.

Una passerella di bellissimi, quella della terza giornata, che ha arricchito una decima edizione che farà molto parlare di sé. Grandi nomi e grandi volti che stanno facendo impazzire i fan di tutto il mondo, come quello di Can Yaman, attore turco protagonista di numerose serie TV che lo hanno reso celebre anche in Italia come Viola come il mare e la recente serie reboot della Rai della serie cult Sandokan. Non a caso l'immenso Kabir Bedi, primo volto della serie storica di Sandokan, sul palco dell'Ariston in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo 2026, ha simbolicamente passato il testimone all'attore turco culminato in un abbraccio pieno di rispetto e gratitudine.

A seguire, arriva sul red carpet Paolo Conticini, conduttore televisivo e attore che ha saputo conquistare il proprio pubblico con eleganza e savoir faire. Lo stesso Conticini ha poi tenuto a precisare quanto fosse importante sapersi adattare alle varie sfaccettature e dimensioni del proprio lavoro attribuendo grande merito e dimostrando tanta riconoscenza al teatro. Quel teatro che ha dato vita a grandi opere e riconoscimento ad altisonanti nomi.

Da Salemi a Aurora Ruffino

Giulia Salemi ha incantato l'intero parterre di giornalisti e presenti al photo call con la dolcezza ed il sorriso di chi ha conquistato il proprio successo con tanto lavoro e impegno, ma anche con la gratitudine verso il pubblico ed i suoi sostenitori.

Un successo arricchito dalla maternità che l'ha resa più matura, ma anche più ""esaurita" come ha simpaticamente dichiarato ai microfoni dei giornalisti.

Ad ammaliare i presenti è stato anche il sorriso smagliante e gli occhi brillanti di Bianca Guaccero che ha dichiarato di vivere un momento molto bello, entusiasmante e felice della sua vita sia professionale, ma soprattutto personale grazie all'amore per il ballerino Giovanni Pernice conosciuto durante il suo percorso a Ballando con le stelle.

Letteralmente trascinante l'ingresso sul red carpet di Nek, che si è aperto con grande generosità ai giornalisti rispondendo ad ogni domanda e concedendosi per foto e due chiacchiere ai fan presenti.

A concludere il photo call della terza giornata, l'arrivo delle attrici Irene Maiorino e Aurora Ruffino, rispettivamente interpreti nella pellicola La Passione di Cristo: Resurrezione con la regia di Mel Gibson e nella serie TV Rai Braccialetti Rossi.