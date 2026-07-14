Si è conclusa anche la penultima, la 5^, del BCT X - Benevento Cinema e Televisione con la presenza sul "black carpet" dell'Antum Hotel dell'attore Elio Germano insieme al regista Francesco Cordio che hanno scelto di non rilasciare interviste, seguiti dalla giornalista Tiziana Panella , dal giovanissimo attore Damiano Gavino , dalla splendida attrice Anna Ferzetti , dal simpatico attore comico Peppe Iodice e dal cast della celeberrima soap opera made in Napoli, Un Posto al giornata Suola .

La quinta e penultima giornata di festival ha lasciato un po' di amaro in bocca per la scelta di Elio Germano e Francesco Cordio di non voler rilasciare alcuna intervista, ma è proseguita in un clima diametralmente diverso all'arrivo della giornalista Tiziana Panella , che ha invitato le giovani generazioni di giornalisti, presenti e futuri, e tutto il pubblico a studiare per migliorare nel proprio lavoro e nella vita.

A seguire, è intervenuta ai microfoni dei giornalisti Anna Ferzetti , l'attrice Nastro d'Argento e candidata a due David di Donatello è stata protagonista di una pièce teatrale dedicata all'importante anniversario per gli 80 anni dal primo voto alle donne, prodotta dall'Unisannio su testi di Antonio Frascadore , traguardo che, oggi come ieri, deve essere baluardo dei diritti delle donne e della loro tutela.

A fare breccia nel cuore delle fan presenti all'Antum, il giovanissimo attore e musicista Damiano Gavino . L'interprete protagonista di Nuovo Olimpo diretto dal maestro Ferzan Ozpetek è diventato in breve tempo l'idolo della nuova generazione facendosi sempre più spazio sia nel cinema che nella musica: due dimensioni che, a detta dello stesso Gavino, viaggiano di pari passo e che vorrebbe poter convogliare in un unico, grande lavoro.

Incontenibile e irriverente è stato il turno di Peppe Iodice che, in questa decima edizione del BCT, ha voluto presentare il suo primo film dal titolo Mi batte il corazon che, grazie agli ottimi risultati ottenuti, ha confermato e consolidato la figura eclettica e multi sfaccettata di un artista capace di adattarsi ed adattarsi a più linguaggi espressivi anche molto diversi tra loro.

Infine, a chiudere il photocall, il cast di Un Posto al Sole composto da Patrizio Rispo , Riccardo Polizzy Carbonelli , Marina Giulia Cavalli, Michelangelo Tommaso , Annalisa Pennino e Francesco Vitiello. Alla domanda "Qual è il segreto di un racconto longevità di una soap opera?", la risposta è stata unanime: Napoli, amore per il proprio lavoro e raccontare la verità della vita quotidiana.

Infatti, Un Posto al Sole da anni tratta argomenti che coinvolgono ciascuno di noi, in cui tante persone possono ritrovarsi e riconoscersi e questo, a detta degli attori, è stato uno dei fattori determinanti per il successo della soap che, oggi come ieri, continua ad avere tanto successo.