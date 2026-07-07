L'edizione 2026 del Be Alternative Festival ha ufficialmente preso il via in Calabria, confermandosi come un appuntamento imperdibile che fonde musica dal vivo, la bellezza incontaminata della natura e la profonda valorizzazione del territorio regionale. Giunto al suo diciassettesimo anno, il festival si dispiega attraverso scenari suggestivi, dal cuore storico di Cosenza fino alle maestose vette del Parco Nazionale della Sila, promettendo un'esperienza culturale e sensoriale unica nel suo genere.

Un calendario tra scenari naturali e palcoscenici urbani

Dopo le riuscite anteprime di Mood Summer e BeColor, il programma del festival entra nel vivo con i primi appuntamenti immersivi. Le date del 12 e 19 luglio saranno dedicate a esperienze uniche nella suggestiva Riserva FAI I Giganti della Sila. Qui, il pubblico potrà apprezzare le performance di artisti come Birthh, Rossana De Pace e Sara Gioielli, affiancati da progetti sperimentali quali Resonare Silva, Edoardo Petracci e il duo Caligiuri Montebello, in un connubio perfetto tra arte e paesaggio.

Successivamente, il Be Alternative Festival si sposterà nel cuore urbano di Cosenza, animando Piazza XV Marzo con due grandi eventi realizzati in co-produzione con L’Altro Teatro.

La serata del 22 luglio vedrà protagonista sul palco l'acclamato Frah Quintale, mentre il 25 luglio sarà la volta di un momento attesissimo: i leggendari Litfiba. Per l’occasione, Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo si riuniranno nella loro formazione originale, offrendo l'unica data calabrese del tour celebrativo "Quarant’anni di 17 Re", un evento imperdibile per gli appassionati.

Il gran finale sui Concerti sul Lago e le esperienze collaterali

Il culmine della rassegna è atteso dal 31 luglio al 2 agosto con i tradizionali Concerti sul Lago, che si terranno nella splendida cornice di Camigliatello Silano, sulle rive del Lago Cecita. Il programma musicale di queste serate finali è particolarmente ricco e variegato:

Il 31 luglio , il palco ospiterà le sonorità di Mogwai , Kings of Convenience e Altea .

, il palco ospiterà le sonorità di , e . Il 1° agosto , sarà la volta dei Subsonica , affiancati da Mille ed Eman .

, sarà la volta dei , affiancati da ed . Il 2 agosto, il gran finale vedrà esibirsi Daniele Silvestri, Giorgio Poi con Archi e Marco Castello, chiudendo l'edizione con un'esplosione di talento.

Oltre alla ricca offerta musicale, il festival arricchisce la sua proposta con un ventaglio di attività collaterali pensate per esplorare e valorizzare il territorio.

I partecipanti potranno prendere parte a suggestive attività di trekking e a coinvolgenti esperienze enogastronomiche, dedicate interamente alle eccellenze locali. Questo approccio olistico conferma la missione del Be Alternative Festival di promuovere un dialogo autentico e profondo tra la musica, il paesaggio mozzafiato e le comunità che lo abitano, offrendo un'immersione completa nella cultura e nella natura calabrese.