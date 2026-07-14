Beatrice Gallo, laureata al Politecnico di Milano, è la vincitrice della nona edizione del Premio di Laurea di Fondazione Prada. La sua tesi, incentrata sull’architettura e il design dei negozi e degli showroom Olivetti, è stata elogiata come un’analisi approfondita delle “gallerie d’arte della vendita”. La decisione è stata presa da una prestigiosa giuria composta da Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano; Fabio Tamburini, Direttore Responsabile del Sole 24 Ore; Cristian Valsecchi, General Manager di Fondazione Prada; e Katya Inozemtseva, Head of Curatorial Department di Fondazione Prada, delegata da Miuccia Prada, Presidente e Direttrice della Fondazione.

Il lavoro di Beatrice Gallo si è distinto per il suo rigore metodologico e la profonda capacità di riflessione sull’eredità culturale degli spazi commerciali. La ricerca ha analizzato i punti vendita Olivetti come un sistema tipologico unitario, capace di adattarsi a diversi progettisti, contesti e periodi storici. La tesi ha ricevuto apprezzamenti anche per la qualità della bibliografia e per l’attenzione rivolta a temi contemporanei quali l’esperienza dell’utente e la narrazione dello spazio.

Opportunità e sostegno alla ricerca accademica

Il bando annuale, istituito da Fondazione Prada per sostenere la ricerca accademica, offre una borsa di studio del valore massimo di 25.000 euro. Questo finanziamento è destinato a coprire la partecipazione a un master semestrale, annuale o biennale.

Il Premio è riservato a laureati con tesi di tematica culturale provenienti dalle principali università milanesi, tra cui IULM, Statale, Bocconi, San Raffaele, Cattolica e il Politecnico di Milano. Per ogni istituto, sono stati segnalati due candidati che hanno conseguito la laurea magistrale con votazione “cum laude” entro il 29 aprile 2026 e non oltre il primo anno fuori corso.

Un’ulteriore opportunità per i vincitori è uno stage di sei mesi presso un dipartimento della Fondazione Prada, previsto dopo il conseguimento del master. Miuccia Prada ha sottolineato l’importanza dello studio e dell’approfondimento all’interno della Fondazione, affermando: “con questo premio vogliamo continuare a valorizzare l’impegno e la passione delle studentesse e degli studenti [...] offrendo un supporto concreto per approfondire le proprie ricerche e idee”.

L'impegno di Fondazione Prada per la cultura

Il Premio di Laurea di Fondazione Prada, istituito nel 2018, mira a rafforzare il ruolo della cultura nella società e a sostenere i giovani talenti nel campo della ricerca accademica. La giuria ha riconosciuto il valore innovativo della tesi di Beatrice Gallo, evidenziando come sia fondamentale promuovere nuove visioni e competenze tra le nuove generazioni.