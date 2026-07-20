Il documentario "Becoming Her: Prima di diventare grandi", prodotto dal Juventus Creator Lab, debutta su Disney+ a settembre. Il film segue Anna Copelli (Vinovo), Sofia Cholovskaya e Samantha Lee, calciatrici delle Juventus Academy. Le loro storie esplorano la crescita del calcio femminile e il percorso per diventare grandi. Anna Copelli, attaccante, spera di essere "un'ispirazione per tutte le bambine".

La voce narrante è Francesca Michielin, cantante e tifosa juventina, sostenitrice della valorizzazione femminile. Michielin sottolinea l'importanza di dare visibilità a queste storie: "Dare spazio, visibilità e voce crea coscienza e ispirazione alle nuove generazioni".

Le sfide di Anna Copelli e la rinascita

Il documentario segue la crescita delle atlete. Anna Copelli, iniziata a giocare a cinque anni, spesso unica bambina in squadre maschili, racconta: "Mi ha formato tantissimo, sia calcisticamente sia umanamente. Non avere una compagna ti costringe a crescere in fretta". Cita Alessandro Del Piero e le veterane della Juventus Women.

Un momento cruciale è l'infortunio al ginocchio di Copelli. Il film documenta diagnosi, operazione e riabilitazione, evidenziando il supporto del club e delle compagne. Anna descrive l'esperienza come "una batosta psicologica: ho perso una parte di me, ed è difficile da accettare. Per fortuna sono circondata da persone che mi hanno aiutato".

Storie globali e il valore umano dello sport

In parallelo, il documentario segue Sofia Cholovskaya e Samantha Lee, dove lo sport è mezzo per superare ostacoli e costruire fiducia. Le loro storie si intrecciano con riflessioni sull'evoluzione personale. Michielin, commossa dall'infortunio di Copelli, riflette sull'importanza di fidarsi del proprio corpo dopo un intervento. "Becoming Her" va oltre i successi, mostrando difficoltà e la forza di rialzarsi, sottolineando il valore umano dello sport che spinge a chiedersi che persona si vuole essere, prima che atleta.

Disponibile su Disney+ dal 21 settembre, il documentario centralizza il calcio femminile. Il Juventus Creator Lab promuove storie di nuove atlete e valori di inclusione tramite le Academy internazionali.

Il film evidenzia recupero e rinascita, temi che si riflettono anche nell'album "Magia bianca" di Francesca Michielin. La Juventus, con investimenti nei settori giovanili femminili, promuove il calcio femminile come punto di riferimento per le future generazioni.