Il Giffoni Film Festival ha ospitato "Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream", evento di BeGreat e Giffoni Sport. L'iniziativa ha esplorato il ruolo di sport, educazione, innovazione, media e imprese nella crescita delle nuove generazioni, puntando a creare un ecosistema di crescita per i giovani talenti. L'Ambassador Greta De Salvia ha sottolineato: "le opportunità e il supporto fanno la differenza".

Cinema, Sport e Formazione

Carola Salvato ha aperto il dibattito sulla comunicazione per ecosistemi sportivi sostenibili.

Jacopo Gubitosi e Antonino Muro hanno evidenziato il ruolo del cinema e le sinergie con BeGreat per lo sviluppo del talento. Greta De Salvia ha ribadito l'importanza di un supporto olistico.

Resilienza e Dual Career

La seconda sessione ha visto Paolo Longhi parlare di resilienza e Luigi Busà testimoniare la disciplina. Un panel ha discusso il sostegno a studenti-atleti e l'investimento nel talento. Flavio Finozzi ha illustrato la dual career, con Ginevra Topa che ha offerto la prospettiva giovanile sulle opportunità a lungo termine.

Storytelling, Tecnologia e Impatto

Pier Paolo Mocci ha collegato cinema e sport tramite disciplina, resilienza e perseveranza. Lorenzo Guidi ha condiviso la sua esperienza.

I partner di BeGreat hanno poi presentato visioni su impatto sociale, tecnologia e intelligenza artificiale, community digitali e centralità degli atleti.

BeGreat: Il Futuro del Talento

L'evento si è concluso con la call to action di BeGreat: costruire un ecosistema per il talento sportivo italiano. Questa visione è stata ribadita a Montecarlo con "Empower the Game", promuovendo lo sport come ecosistema, educazione, responsabilità e valore a lungo termine.