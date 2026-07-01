I lavori per la BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano, stanno procedendo a ritmo serrato, con la previsione di concludere il cantiere entro la fine del 2026 e di aprire le porte al pubblico a maggio 2027. L'annuncio è stato dato durante una conferenza stampa tenutasi direttamente presso il cantiere di Porta Vittoria, un'area che si estende su 30mila metri quadrati. L'obiettivo dell'iniziativa è creare un nuovo e significativo polo culturale per la città, offrendo spazi moderni dedicati allo studio, all'organizzazione di eventi e alla consultazione.

Alla presentazione dei progressi hanno partecipato diverse figure istituzionali di rilievo. Tra queste, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, il presidente della Fondazione BEIC, Francesco Paolo Tronca, e i rappresentanti della società di costruzione Italiana Costruzioni. Il sindaco Sala ha sottolineato che "la BEIC sarà uno spazio aperto e inclusivo, capace di connettere saperi e generazioni diverse". A sua volta, Tronca ha aggiunto: "Entro la fine dell'anno avremo un edificio pronto: sarà un luogo identitario per la città e un punto di riferimento europeo".

L'investimento complessivo per la realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura supera i 100 milioni di euro, finanziati grazie a fondi ministeriali, comunali e della Fondazione BEIC.

La struttura, imponente e moderna, si svilupperà su sei piani fuori terra e due interrati, con una capacità stimata di contenere fino a tre milioni di volumi. Al suo interno, saranno disponibili ampie aree didattiche, un auditorium per eventi, sale dedicate a conferenze, ambienti di coworking per professionisti e studenti, e una mediateca all'avanguardia. La scelta della localizzazione in Porta Vittoria è strategica per la sua accessibilità, facilitata dalle infrastrutture di trasporto pubblico già efficienti e ben collegate.

Spazi e servizi della futura BEIC a Milano

La nuova biblioteca si configura come un vero e proprio hub culturale, non solo per la tradizionale attività di lettura, ma anche come centro per l'innovazione e il dialogo.

Oltre agli spazi classici per la consultazione e il prestito dei libri, la struttura offrirà laboratori interattivi, sale polifunzionali e aree specificamente pensate per bambini e ragazzi, promuovendo così la partecipazione di un pubblico eterogeneo e trasversale. Il progetto architettonico, ideato dal gruppo di progettazione guidato da Arassociati, pone una particolare enfasi sulla sostenibilità, attraverso l'impiego di tecnologie avanzate per il risparmio energetico e la creazione di aree verdi accessibili a tutti i cittadini.

La programmazione culturale della BEIC sarà ricca e variegata, includendo mostre tematiche, incontri con autori di fama nazionale e internazionale, festival letterari ed eventi di respiro internazionale.

Questo posizionerà la BEIC come uno dei principali attori nel panorama culturale milanese e nazionale. Sarà inoltre rafforzato il rapporto con le altre istituzioni cittadine, grazie a collaborazioni e iniziative con musei, scuole e università del territorio, creando una rete sinergica di promozione culturale.

L'area di Porta Vittoria: storia e prospettive

L'area di Porta Vittoria, da decenni designata per ospitare un'importante funzione pubblica, ha attraversato numerose fasi progettuali e periodi di stallo. Il progetto per la BEIC è stato concepito a partire dagli anni Duemila, a seguito di un concorso internazionale che ha definito l'attuale visione architettonica. Il sito era rimasto incompiuto per diversi anni, fino alla recente ripresa del cantiere, resa possibile dal reperimento dei finanziamenti necessari e dalla proficua collaborazione tra il Comune di Milano, il Ministero della Cultura e la Fondazione BEIC.

Con l'imminente apertura della BEIC, prevista per maggio 2027, Milano si prepara ad arricchire il proprio tessuto urbano e culturale con una delle più grandi biblioteche pubbliche europee. Questo rafforzerà ulteriormente il ruolo della città come punto di convergenza culturale di primaria importanza, sia a livello nazionale che internazionale.