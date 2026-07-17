La 56ª edizione del Giffoni Film Festival, inaugurata il 17 luglio 2026 a Giffoni Valle Piana, ha visto l'anteprima di Sunny Dancer. Protagonista è Bella Ramsey, celebre per i ruoli in Il Trono di Spade e The Last of Us. Nel film, Ramsey interpreta Ivy, una diciassettenne che, dopo aver superato il cancro, viene inviata in un "Chemo Camp" con altri giovani. L'attrice ha evidenziato la profonda sfida e l'autenticità del ruolo, definendo i "demoni e le difficoltà" di Ivy "più reali" e impegnativi rispetto ai suoi personaggi precedenti. Ha sottolineato l'importanza di rappresentare fedelmente queste sfide, pur mostrando Ivy come una persona "completa al di fuori della diagnosi", vulnerabile e autentica.

Sunny Dancer, prodotto da Leone Film Group e distribuito da 01 Distribution, uscirà nelle sale il 2 settembre 2026. Il regista, George Jaques, ha spiegato che "Sunny Dancer" è un'espressione britannica di nicchia che nello slang significa cancro. L'ispirazione per il film deriva da una sua esperienza personale: la diagnosi di cancro al seno della madre lo ha portato a contatto con molti giovani pazienti, osservando la loro ricerca di normalità. La pellicola esplora con sensibilità e ironia la complessità emotiva di questi percorsi.

Il Giffoni Film Festival 2026: cinema per le nuove generazioni

Il Giffoni Film Festival, in corso dal 17 al 25 luglio 2026, è un appuntamento internazionale per il cinema dedicato ai giovani.

Questa 56ª edizione accoglie oltre 5.000 giurati da 35 nazioni, con 104 film in concorso e 75 registi internazionali. Il festival propone 7 anteprime e 17 eventi speciali, sviluppandosi attorno al tema "Le cose impossibili". L'obiettivo è trasformare gli ostacoli in opportunità, affrontando tematiche cruciali come l'identità, la salute mentale, la sostenibilità e l'inclusione sociale. Tra le anteprime figurano Sunny Dancer, L’isola dei ricordi e Oceania – live action.

Il concorso internazionale include 42 lungometraggi e 62 cortometraggi, con i vincitori che riceveranno il Gryphon Award. Tra gli ospiti figurano Bella Ramsey, Matilda De Angelis, Francesca Chillemi, Benedetta Porcaroli, Zerocalcare, Dacia Maraini e Anna Foglietta.

Il programma è arricchito da eventi speciali e performance musicali, con Francesco Gabbani, Rosa Chemical e Francesca Michielin, oltre a numerosi laboratori per i giovani.

Sunny Dancer: un racconto autentico sulla malattia

Il film Sunny Dancer si distingue per il suo approccio sincero e personale al tema del cancro, ispirato dall'esperienza del regista George Jaques. Il titolo stesso, un'espressione gergale per la malattia, riflette la genesi del progetto, nato dall'osservazione di Jaques durante il percorso di cura della madre. Questa vicinanza gli ha permesso di cogliere la resilienza e la ricerca di normalità dei giovani pazienti. La pellicola, bilanciando ironia e la realtà della sofferenza, offre uno spaccato autentico della complessità emotiva di questi percorsi.

L'interpretazione di Bella Ramsey amplifica il messaggio del film: l'importanza di rappresentare la persona nella sua interezza, al di là della diagnosi. L'attrice ha insistito sulla necessità di mostrare Ivy come una ragazza completa e autentica, non definita unicamente dalla sua malattia. Presentato al Giffoni Film Festival, Sunny Dancer si afferma come un'opera cinematografica che affronta con coraggio e senza retorica temi di grande rilevanza sociale, riscuotendo notevole interesse per la sua capacità di emozionare e riflettere.