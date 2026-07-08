La storica Villa La Colombaia di Forio si prepara ad accogliere la terza edizione di ‘Bellissima’, una rassegna culturale che quest'anno celebra il 120° anniversario della nascita di Luchino Visconti. L'evento, promosso dal comune isolano, offre un programma ricco e variegato, concepito per intrecciare memoria e innovazione attraverso incontri, spettacoli, concerti e mostre, tutti ad accesso gratuito.

Un programma tra cinema, teatro e musica

L'inaugurazione della rassegna è dedicata alla storia della celebre casa di produzione Titanus. L'apertura vedrà la partecipazione di Guido Lombardo e la proiezione del documentario di Giuseppe Tornatore ‘L’ultimo Gattopardo.

Ritratto di Goffredo Lombardo’. Il cuore della programmazione cinematografica sarà poi incentrato sui capolavori di Visconti, con proiezioni di film iconici come ‘Il Gattopardo’ e ‘Rocco e i suoi fratelli’.

Numerose le personalità di spicco che animeranno gli incontri e i dibattiti, tra cui Francesco Piccolo, Paolo Mereghetti, Steve Della Casa, Andrea Covotta e Gianmaria Tammaro. La rassegna non trascura le nuove frontiere dell'audiovisivo, includendo interventi del collettivo The Jackal e dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, a testimonianza di un approccio che guarda al futuro dei linguaggi artistici.

Il cartellone di ‘Bellissima’ si arricchisce inoltre di appuntamenti con il teatro e la musica, offrendo un'ampia gamma di proposte artistiche.

Un momento di particolare interesse sarà il ciclo ‘PopCorn Stories’, condotto da Peppe Lanzetta, che vedrà la partecipazione di Edoardo De Angelis e Silvio Orlando, promettendo approfondimenti e racconti legati al mondo del cinema e non solo.

L'omaggio a Letizia Battaglia e la visione culturale della Colombaia

A completare l'offerta culturale della rassegna, la mostra fotografica ‘Letizia Battaglia. Senza chiedere permesso’ sarà visitabile fino al 30 agosto. L'esposizione propone una significativa selezione di immagini della fotografa, dedicate alla Sicilia e realizzate tra gli anni Settanta e Novanta, offrendo uno sguardo profondo e toccante su un periodo storico e un territorio di grande fascino.

La gratuità di tutti gli eventi di ‘Bellissima’ rientra in una più ampia strategia dell'amministrazione comunale di Forio. L'obiettivo è trasformare La Colombaia in un polo culturale stabile, un luogo di produzione artistica e di confronto continuo tra le diverse espressioni dell'arte e i linguaggi contemporanei, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per la cultura sull'isola.