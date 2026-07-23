Benevento si prepara ad accogliere la nuova edizione della "Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival", un evento che dal 24 al 26 luglio 2026 animerà il suo suggestivo centro storico. La manifestazione, giunta al suo quattordicesimo anno, è un appuntamento fisso per migliaia di visitatori e curiosi, attratti dalla riscoperta e valorizzazione della leggenda delle Janare, figure emblematiche della tradizione popolare campana e sannita.

Momento clou del festival sarà la cerimonia di consegna del "Premio Janara" 2026, che celebra la sua quinta edizione.

L'evento si terrà sabato 25 luglio alle ore 20.30 nella storica Piazza Federico Torre, un palcoscenico d'eccezione per un riconoscimento di grande prestigio.

Il Premio Janara viene conferito annualmente a personalità di comprovato valore e prestigio che si sono distinte per originalità, professionalità, creatività e ingegno. I settori premiati spaziano dal sociale alla cultura, dall'informazione allo spettacolo, dallo sport al management, dall'imprenditoria alla scienza, dall'economia alle istituzioni, con un'attenzione sia al contesto nazionale che internazionale. L'organizzazione dell'intero festival e del premio è curata dall'associazione di promozione sociale "Sannitamania", presieduta da Adriana Francesca.

I premiati del "Premio Janara" 2026

L'elenco dei vincitori di questa edizione include figure di spicco in diversi ambiti. Tra i premiati figurano il rinomato oncologo di fama internazionale Antonio Paolo Ascierto e il duo sannita Jessica Cice e Gilda Di Brino, acclamate vincitrici di "The Voice Generations" 2026 su Rai 1, parte del team di Loredana Bertè.

Riconoscimenti anche per l'imprenditore sannita Filippo Liverini e per la giovanissima cantante beneventana Maria Rosaria Rondina, finalista a "The Voice Kids" 2026 su Rai 1. Il premio è stato assegnato anche all'avvocato Alessandro Verdicchio (alla memoria) e a Giovanni Forgione (alla memoria), onorando il loro ricordo e contributo.

Tra gli altri illustri premiati si annoverano Texi srl, l'Associazione "Io per Benevento", Maria Scarinzi del Museo Janua e Nunzio Raffio, noto per l'organizzazione del Trofeo Shalom da ben 41 anni.

La leggenda delle Janare e il festival

La "Notte delle Streghe" è nata quattordici anni fa con l'obiettivo primario di far conoscere e valorizzare la leggenda delle Janare, insieme ai riti, alle credenze e alle tradizioni che hanno plasmato il territorio beneventano. Nel corso degli anni, la manifestazione ha saputo raccontare la storia di queste donne, spesso considerate esperte conoscitrici di erbe officinali, medicina naturale e antiche pratiche magiche.

Le Janare erano anche figure di spicco come levatrici e guaritrici, donne indipendenti e ribelli che mettevano il proprio sapere al servizio della comunità. Esse rappresentano un patrimonio culturale fatto di storia, mito e leggenda, profondamente radicato nella cultura popolare campana e sannita.

Per alcuni, le Janare erano streghe dotate di poteri soprannaturali; per altri, erano semplicemente donne sapienti, custodi di conoscenze antiche che, nel tempo, furono spesso fraintese e trasformate in superstizione. Il festival, attraverso le parole della presidente Adriana Francesca, si propone di celebrare proprio questo patrimonio, riscoprendone il significato più autentico e trasformando la leggenda in un'occasione di incontro, cultura e valorizzazione delle tradizioni locali.