L'onorevole Fabrizio Benzoni, vicecapogruppo di Azione alla Camera, ha ribadito con forza il proprio impegno a sostegno della candidatura della Festa della Bruna di Matera a Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. L'annuncio, diffuso il 4 luglio, sottolinea la ferma volontà del parlamentare di proseguire il percorso verso questo prestigioso riconoscimento per la storica manifestazione materana.

Per il terzo anno consecutivo, il parlamentare bresciano ha preso parte alla celebrazione del 2 luglio a Matera, definendola "una delle manifestazioni religiose e popolari più straordinarie del nostro Paese".

Benzoni ha espresso particolare ammirazione per l'edizione di quest'anno, notando una significativa crescita sia sul piano organizzativo sia nella capacità di attrarre un pubblico sempre più vasto, proveniente da ogni parte d'Italia e dall'estero. Ha evidenziato la straordinaria partecipazione che ha caratterizzato ogni fase dell'evento, dalla suggestiva Santa Messa delle 4:30 del mattino alla solenne Processione dei Pastori, culminando nel tradizionale e attesissimo Strazzo del carro trionfale.

La secolare tradizione della Festa della Bruna

La Festa della Bruna, appuntamento irrinunciabile per la città di Matera, si celebra ogni anno il 2 luglio in onore di Maria Santissima della Bruna, patrona della città.

Questa celebrazione, le cui origini risalgono al lontano 1389, è un complesso intreccio di riti e simboli che scandiscono la giornata. Tra i momenti salienti figurano la suggestiva processione dei pastori all’alba, la maestosa cavalcata dei cavalieri e la sfilata del magnifico Carro Trionfale in cartapesta. Quest'ultimo compie i suoi tre giri rituali in Piazza Duomo, prima di giungere al culmine della festa: lo "strazzo". Questo assalto popolare, che porta alla distruzione del carro, è un gesto profondamente simbolico, considerato propiziatorio per l'anno a venire e rappresenta un momento di forte coesione comunitaria.

Il valore identitario e la candidatura UNESCO

L'impegno dell'onorevole Benzoni si è concretizzato anche in una serie di incontri con amministratori, rappresentanti delle istituzioni e organizzatori locali, volti a rafforzare il percorso di candidatura della Festa della Bruna a Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

Il parlamentare ha rimarcato come la forza di questa manifestazione risieda nella sua capacità di innovare senza mai tradire la propria identità, un equilibrio che le ha permesso di crescere e rinnovarsi nel tempo. L'organizzazione dell'evento è curata dall’Associazione Maria SS. della Bruna, con il prezioso sostegno del Comune di Matera, dell’Arcidiocesi e della Provincia di Matera. La Festa della Bruna non è solo una celebrazione, ma un vero e proprio rito identitario per la Città dei Sassi, che, per la sua storia plurisecolare, il suo profondo valore culturale e l'ampia partecipazione popolare, merita pienamente il prestigioso riconoscimento internazionale.