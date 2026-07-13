Le Clinics del Berklee College of Music, alla 41esima edizione, si confermano un pilastro di Umbria Jazz per i giovani musicisti. Il progetto formativo di Perugia è un riferimento internazionale per la formazione jazzistica, offrendo a giovani talenti globali l'opportunità di perfezionamento con docenti di una prestigiosa scuola di musica. L'edizione 2026 ha accolto 218 studenti da 29 paesi, tra cui Stati Uniti, Brasile, Nigeria, Singapore, Thailandia, Colombia, Lettonia, Russia e Ucraina, rendendo Perugia una capitale internazionale del jazz durante il festival.

Borse di studio e iniziative 2026

Quest'anno sono state assegnate 72 borse di studio per un totale di 8,7 milioni di dollari, con un incremento di 3 milioni rispetto al 2025; 115 iscritti sono stati ammessi al colloquio finale. Per la prima volta in 41 anni, è stata creata una Orchestra Jazz di studenti, esibitasi nella giornata finale. Due studenti hanno svolto uno stage lavorativo a Perugia grazie al dipartimento “Employer Engagement & Internships” del Berklee. La sponsorship UniCredit ha premiato tre giovani talenti, supportando la loro esperienza formativa.

Le Clinics sono un fiore all'occhiello di Umbria Jazz dal 1982. La collaborazione con il Berklee College of Music, avviata nel 1985, ha segnato il definitivo salto di qualità del progetto.

Opportunità internazionali per giovani pianisti

Il progetto "The Jazz Bridge" offre un'ulteriore opportunità internazionale: due giovani pianisti, selezionati dal maestro Manuele Morbidini della Direzione Artistica di Umbria Jazz, si esibiranno al Lugano Piano, festival svizzero dal 21 al 23 agosto. Questo debutto internazionale è un'occasione di crescita artistica e professionale. I pianisti saranno inseriti nel cartellone ufficiale di Lugano Piano, con due concerti al giorno di circa mezz'ora ciascuno, favorendo esperienza, visibilità e maturazione artistica. Il Berklee College of Music di Boston è un'istituzione globale per la formazione jazz e contemporanea, con programmi diversificati e studenti globali.