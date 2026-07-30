Il sistema bibliotecario urbano di Genova sta vivendo una profonda trasformazione digitale, con una crescita record nei prestiti online. L’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha presentato le nuove iniziative per l’accessibilità digitale e la divulgazione scientifica. Montanari ha evidenziato come le biblioteche si affermino non solo quali luoghi di conservazione e prestito, ma come presidi sociali e spazi aperti al territorio. L’implementazione dei servizi digitali, i progetti Pnrr e l’attenzione all’inclusione mirano a renderle "una vera e propria casa per i cittadini", riducendo barriere e offrendo nuove opportunità di crescita culturale e digitale.

Questa spinta all’innovazione porta il sistema bibliotecario genovese a compiere significativi progressi nella transizione digitale e nell’inclusione, offrendo servizi all’avanguardia. Al centro di questa rivoluzione si trova MediaLibraryOnLine (Mlol), la principale biblioteca digitale italiana. Entro luglio 2026, Mlol metterà a disposizione oltre 102.000 ebook, 4.600 audiolibri, un’edicola digitale con i principali quotidiani locali e nazionali (tra cui Il Secolo XIX e La Repubblica) e più di 7.700 testate. I dati recenti confermano il successo: si registra un aumento del 42% degli utenti attivi, un +118% nei prestiti di ebook e audiolibri e una crescita del 29% nelle consultazioni dell’edicola digitale.

Inclusione digitale e sviluppo infrastrutturale

L’impegno per l’inclusione digitale si concretizza nello sportello di alfabetizzazione e supporto attivo alla Biblioteca Berio, pensato per accompagnare gli utenti senior nell’uso delle tecnologie. Sul fronte infrastrutturale, la Biblioteca Berio ospita il più grande cantiere regionale di digitalizzazione finanziato dai fondi Pnrr. Questo progetto porterà, entro dicembre 2026, alla digitalizzazione di manoscritti, incunaboli e antiche testate locali, rendendoli fruibili online sul portale del Ministero della Cultura. È inoltre prevista la pubblicazione del nuovo portale bibliotechedigenova.it entro la fine del 2026.

Qualità dei servizi e prospettive future

Un’indagine (settembre-ottobre 2025, 883 utenti Berio e SBU) ha rilevato una valutazione positiva su facilità d’uso, rapidità, competenza e cortesia del personale per i diversi tipi di prestito. Le osservazioni degli utenti hanno fornito suggerimenti per migliorare accessibilità, segnaletica, comunicazione e inclusività. Il Sistema Bibliotecario Urbano ha annunciato interventi specifici per il 2026: aggiornamento immagine coordinata e segnaletica (multilingue e braille), miglioramento accessibilità fisica, introduzione supporti multimediali, ampliamento varietà materiale e interventi su silenzio e sicurezza ambientale.