Zafferana Etnea si prepara a un'estate straordinaria con la presentazione di "Etna in Scena" 2026, il cartellone estivo che animerà l'Anfiteatro Borsellino, le piazze e le frazioni della città fino a settembre. Questa edizione assume un significato speciale, inserendosi nelle celebrazioni ufficiali del Bicentenario della fondazione del comune. Il sindaco Salvatore Russo ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa: "Etna in Scena rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi e identitari della nostra programmazione estiva e, nell'anno del Bicentenario della Fondazione di Zafferana Etnea, assume un significato ancora più importante.

Abbiamo costruito un cartellone di assoluto livello, capace di coniugare grandi eventi, cultura e promozione del territorio. Ogni appuntamento rappresenta un'opportunità per accogliere migliaia di visitatori, sostenere le attività economiche locali e raccontare l'identità di una comunità che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici."

Un cartellone ricco di stelle e la Notte Bianca del Bicentenario

Tra gli appuntamenti di punta spicca la Notte Bianca del Bicentenario, in programma martedì 15 luglio. L'evento trasformerà il centro storico di Zafferana Etnea in un grande palcoscenico a cielo aperto, offrendo musica, spettacoli itineranti, artisti di strada, animazione, shopping serale e intrattenimento per le famiglie.

L'iniziativa vedrà il coinvolgimento attivo delle associazioni cittadine, degli imprenditori, dei commercianti e delle numerose realtà locali. Il calendario degli eventi musicali include nomi di spicco del panorama nazionale: il 1° agosto Noemi, il 2 agosto Arisa, il 4 agosto Simona Molinari, il 12 agosto Raf, il 13 agosto Chiara Civello, il 17 agosto Fabio Concato, il 18 agosto PFM, il 19 agosto Levante, il 21 agosto Niccolò Fabi e il 29 agosto Marco Masini. Non mancheranno inoltre appuntamenti con Carmelo Caccamo (24 luglio), il K‑Pop (25 e 26 luglio), Manfredi Di Liberto (6 agosto) e Gatto Blu (11 agosto).

Il Bicentenario: duecento anni di storia e promozione del territorio

L'edizione 2026 di "Etna in Scena" assume un valore emblematico, celebrando i duecento anni dalla fondazione di Zafferana Etnea, un traguardo che rende omaggio alla storia, all'identità e alle tradizioni della comunità.

Il programma è stato presentato in una partecipata conferenza stampa dal sindaco Salvatore Russo e dal vicesindaco e assessore al Turismo Salvo Coco, alla presenza della giunta comunale, dei consiglieri, del presidente della Pro Loco e dei promotori degli spettacoli. Il vicesindaco Salvo Coco ha evidenziato come "Etna in Scena sia oggi uno dei principali strumenti di promozione turistica di Zafferana Etnea. La qualità degli spettacoli, unita alla bellezza del nostro territorio, contribuisce a rafforzare l’immagine della città come destinazione di eccellenza, un grande evento partecipato che mette in rete istituzioni, associazioni, imprenditori, commercianti e operatori del territorio, generando importanti ricadute per il turismo, il commercio e l’economia locale."

Il cuore pulsante della rassegna sarà il Teatro Falcone Borsellino, ma l'intera Zafferana Etnea, con le sue piazze e frazioni, si trasformerà in un palcoscenico diffuso per concerti, spettacoli teatrali e appuntamenti culturali.

Il calendario, già ricco, sarà ulteriormente arricchito nelle prossime settimane con nuovi eventi e protagonisti del panorama artistico nazionale, confermando "Etna in Scena" come una delle rassegne estive più importanti della Sicilia. L'amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a vivere un'estate indimenticabile ai piedi dell'Etna, all'insegna di spettacolo, cultura, tradizioni e accoglienza, in un anno speciale che celebra i duecento anni dalla fondazione del comune.