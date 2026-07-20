Torna a Bisceglie l'atteso appuntamento con Bicomix, il festival del fumetto giunto alla sua settima edizione. L'evento si svolgerà il 21, 22 e 23 agosto, promettendo tre giorni intensi dedicati all'arte sequenziale e alle culture pop.

Organizzato da 'Urca' Associazione Culturale, con il prezioso sostegno del Comune di Bisceglie e il patrocinio della Regione Puglia, il festival è stato presentato ufficialmente al Palazzo della Presidenza della Regione a Bari. All'incontro hanno partecipato l'assessora regionale alla Cultura, Silvia Miglietta, il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e Davide Sette in rappresentanza dell'associazione Urca.

Il programma di Bicomix è ricco e variegato, includendo mostre, spettacoli, gare e un imperdibile concerto dedicato alle sigle dei cartoni animati. Le attività si concentreranno tra gli spazi di Palazzo Tupputi e le darsene nordovest e centrale del suggestivo porticciolo cittadino, trasformate in zona palco, zona talk e area games.

La dimensione internazionale del festival sarà evidente fin dal primo giorno: venerdì 21 agosto, alle ore 20 nella Darsena nordovest, si terrà un talk con il rinomato fumettista francese David B., che aprirà la serie di incontri con gli autori.

Mostre, laboratori e intrattenimento

L'inaugurazione ufficiale del festival è fissata per il 21 agosto alle 11.30 con l'apertura della mostra "La Fine del Mondo".

Curata dal disegnatore italiano Maicol & Mirco, l'esposizione vanta 130 tavole originali di oltre 15 autori di fama, tra cui spiccano nomi come Zerocalcare, Altan, Zuzu, Bruno Bozzetto e Shintaro Kago. La scelta di Bisceglie come sede per una mostra di tale calibro sottolinea l'importanza crescente del festival nel panorama nazionale.

Il calendario dei laboratori include appuntamenti formativi di rilievo. Sabato 22 agosto, alle 9.30 a Palazzo Tupputi, si terrà il workshop "Costruire con il colore", interamente dedicato all'arte dell'acquerello. Domenica 23 agosto, sempre alle 9.30 e nella medesima location, sarà la volta di "Fumetti in 10 minuti", un'opportunità per esplorare la rapidità creativa nel mondo del fumetto.

Il pomeriggio di sabato 22 agosto promette grande intrattenimento: la zona palco della darsena centrale ospiterà alle 17 uno coinvolgente spettacolo K-pop. La serata culminerà alle 21 con il concerto de "Le stelle di Hokuto", che riporterà il pubblico indietro nel tempo con le indimenticabili sigle dei cartoni animati.

Eventi speciali e discussioni

La giornata conclusiva di domenica 23 agosto sarà animata da ulteriori eventi. Alle 18, nella zona palco, si svolgerà l'attesissima gara di cosplay, che vedrà i partecipanti sfidarsi con costumi ispirati ai personaggi più amati di fumetti, anime e videogiochi. Sempre domenica, alle 20.15 nella darsena nordovest, il talk "Fumetti vs IA" affronterà un tema di grande attualità, con la partecipazione di Mefu e la conduzione di Gli audaci e Francesca Torre.

L'assessora Miglietta ha evidenziato il ruolo fondamentale di Urca, definendola "un’associazione di persone giovani che hanno deciso di dedicarsi" all'arte preziosa del fumetto. Ha inoltre sottolineato come il fumetto funga da "strumento di divulgazione e di cultura", in un contesto arricchito da "ospiti e argomenti di eccezione".

Il festival Bicomix, nato con l'obiettivo di promuovere la cultura del fumetto e delle arti visive, si è consolidato negli anni come un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore. La sua formula vincente, che combina la presenza di ospiti internazionali con un programma diversificato, continua a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e trasversale.