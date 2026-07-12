La sessantunesima Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia, intitolata ‘In Minor Keys’, sta segnando un'affluenza record, con numeri senza precedenti nella storia recente della manifestazione. A poco più di due mesi dall'inaugurazione, la Biennale Arte 2026 ha registrato un incremento degli ingressi di circa il 20% rispetto allo stesso periodo dell'edizione precedente. Il pubblico si riversa in massa, concentrandosi in particolare nei Giardini e all'Arsenale, dove la qualità delle esposizioni e il passaparola tra i visitatori guidano i percorsi di visita, trasformando l'evento in un vero e proprio successo.

Padiglioni protagonisti: Austria, Giappone e Spagna

Tra i padiglioni nazionali, l'Austria, il Giappone e la Spagna si affermano come mete privilegiate, catalizzando l'attenzione dei visitatori. L'Austria si distingue per un allestimento controverso e di alta qualità, capace di fondere installazione, performance e nuovi linguaggi espressivi. Il Giappone conferma la sua tradizione di eccellenza con un percorso immersivo tra i più apprezzati dell'intera Biennale, mentre la Spagna si impone come una delle rivelazioni dell'edizione, grazie a una proposta contemporanea che coinvolge un pubblico molto ampio. Le attese davanti a questi padiglioni, specialmente nei fine settimana, possono raggiungere anche diverse decine di minuti, evidenziando un interesse crescente per progetti espositivi innovativi e di grande impatto.

Oltre le polemiche: l'arte al centro

Nonostante il dibattito politico e le polemiche sulla partecipazione della Russia e di Israele, il flusso di visitatori non ha subito interruzioni. Il padiglione della Federazione Russa, chiuso a causa delle sanzioni per l'aggressione all'Ucraina, rimane una presenza quasi invisibile all'interno del percorso espositivo. Il pubblico vi passa davanti senza fermarsi, limitandosi a leggere il cartello informativo o a scattare rapidamente una fotografia dell'edificio chiuso, ma il flusso prosegue senza particolari soste. Le manifestazioni e le proteste all'esterno non hanno intaccato il regolare svolgimento della manifestazione, che ha visto anche l'avvio delle votazioni per i nuovi Premi dei Leoni dei Visitatori, aperte a coloro che hanno visitato entrambe le sedi dei Giardini e dell'Arsenale.

Il successo di pubblico e l'interesse per l'arte contemporanea

La Biennale Arte 2026 si conferma come un evento di richiamo globale, attirando un pubblico internazionale e giovane, con una presenza significativa di studenti e visitatori stranieri. Le prenotazioni si mantengono elevate e numerose giornate registrano il tutto esaurito nelle fasce orarie più richieste. L'interesse per l'arte contemporanea prevale nettamente sulle polemiche che hanno accompagnato l'evento, trasformando questa edizione in una delle più partecipate di sempre. Venezia continua ad accogliere migliaia di visitatori ogni giorno, consolidando il ruolo centrale della Biennale nel panorama culturale internazionale e attestandone il successo di pubblico.