Si è concluso oggi, 17 luglio, sull’incantevole isola di San Servolo a Venezia, il percorso italiano del 15° Biennale College Cinema. Questo intenso ciclo di workshop è stato interamente dedicato allo sviluppo e alla successiva realizzazione di lungometraggi a micro budget, un’iniziativa cruciale per sostenere i nuovi talenti del cinema italiano. L’edizione ha visto la partecipazione di otto team accuratamente selezionati, ciascuno composto da un regista e un produttore o produttrice di nazionalità italiana, individuati attraverso un bando pubblico lanciato lo scorso 15 gennaio.

I talenti e i progetti in gara

Gli otto progetti italiani che hanno preso parte a questa fase intensiva del workshop di sviluppo rappresentano un panorama variegato e promettente della cinematografia emergente. Ecco i team e le loro opere:

Alba - All the Lights Burn Awake , con il regista Gian Luca Catalfamo e il produttore Leonardo Birindelli.

, con il regista Gian Luca Catalfamo e il produttore Leonardo Birindelli. Graceful Men , diretto da Andrea Paolo Massara e prodotto da Adele Dell’Erario.

, diretto da Andrea Paolo Massara e prodotto da Adele Dell’Erario. Il Tempo Sospeso - Time Suspended , con la regia di Lorenzo Spinelli e la produzione di Andrea Di Fede.

, con la regia di Lorenzo Spinelli e la produzione di Andrea Di Fede. La Figlia Nel Vento , opera della regista Rebecca Cervato e della produttrice Cristina Ducci.

, opera della regista Rebecca Cervato e della produttrice Cristina Ducci. Miss Prison , progetto di Sofia Spotti (regista) e Bernardo Angeletti (produttore).

, progetto di Sofia Spotti (regista) e Bernardo Angeletti (produttore). Non Diamo Fastidio A Nessuno (We Don’t Bother Anyone) , con Jonas Moruzzi alla regia e Camillo Esposito alla produzione.

, con Jonas Moruzzi alla regia e Camillo Esposito alla produzione. Regina , diretto dalla regista Maria Iovine e prodotto da Simone Isola e Vittoria Bertoldi.

, diretto dalla regista Maria Iovine e prodotto da Simone Isola e Vittoria Bertoldi. The Other Mother, con la regia di Marta Esposito e la produzione di Flavia Enchelli.

Al termine di questo primo workshop di sviluppo, i team avranno il compito di perfezionare e consegnare i materiali aggiornati dei loro progetti entro la metà di agosto.

Questa documentazione sarà fondamentale per la fase successiva: una rigorosa selezione che individuerà tre progetti italiani meritevoli di proseguire il cammino. Questi tre team selezionati saranno invitati a partecipare, insieme a nove progetti internazionali già scelti tramite un bando lanciato a maggio, a un ulteriore e decisivo workshop che si terrà sempre a Venezia nel mese di ottobre.

Verso la Mostra del Cinema: selezione finale e supporto

La fase culminante del Biennale College Cinema si svolgerà con il workshop di ottobre, dove i dodici progetti finalisti (tre italiani e nove internazionali) si contenderanno l'accesso al sostegno produttivo. Da questo gruppo, un massimo di quattro progetti verrà selezionato per la realizzazione, con una particolare attenzione alla parità di genere, garantendo che almeno due siano diretti da registe.

I progetti vincitori riceveranno un significativo sostegno economico dalla Biennale, fino a un importo massimo di 200.000 euro ciascuno. Questo finanziamento è destinato a trasformare le idee in lungometraggi a micro budget completi, che avranno l'onore di essere presentati alla prestigiosa 84ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2027, offrendo una vetrina globale ai nuovi talenti.

Un’iniziativa sostenuta da importanti partner

Il Biennale College Cinema, fiore all'occhiello della Biennale di Venezia, è un'iniziativa di grande rilevanza culturale e formativa. La sua realizzazione è resa possibile grazie al fondamentale sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e al prezioso contributo di Chanel.

Il programma si avvale inoltre di collaborazioni accademiche di alto profilo, tra cui spiccano il Gotham Film & Media Institute e il TorinoFilmLab, che arricchiscono l'offerta formativa e la rete di contatti per i partecipanti.