La ventesima edizione del Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia, sotto la direzione di Wayne McGregor, si prepara ad animare la città lagunare dal 17 luglio all’1 agosto. L’evento si conferma come un appuntamento di spicco nel panorama della danza contemporanea, proponendo un programma ricco e multidisciplinare che affianca agli spettacoli un’ampia offerta di laboratori, proiezioni cinematografiche, presentazioni editoriali, installazioni artistiche e incontri con i protagonisti del settore.

‘Life Lines’: un viaggio nella storia della danza e incontri con i maestri

Tra le iniziative più significative di questa edizione spicca la video-installazione ‘Life Lines’, frutto della collaborazione con l’Archivio Storico della Biennale. Ospitata nella suggestiva Sala d’Armi E dell’Arsenale per l’intera durata del festival, l’installazione offre un percorso immersivo attraverso le venti edizioni della Biennale Danza, narrando pensieri, passioni ed esperienze che ne hanno plasmato la storia. Un momento culminante sarà l’incontro speciale che riunirà alcuni dei principali artefici delle passate edizioni: Frédéric Flamand, Karole Armitage, Virgilio Sieni, Marie Chouinard e l’attuale direttore Wayne McGregor.

Questi illustri nomi dialogheranno con le giornaliste e saggiste Sarah Crompton ed Elisa Vaccarino presso la Biblioteca della Biennale ai Giardini, offrendo preziose prospettive sul mondo della danza.

Laboratori, proiezioni e appuntamenti esclusivi con i coreografi

Il festival propone un’ampia gamma di laboratori, pensati sia per specialisti che per il pubblico più ampio, offrendo un’opportunità unica per immergersi nel vivo del fare danza. Saranno presenti numerose compagnie e coreografi ospiti di fama internazionale, tra cui Emanuel Gat, Mamela Nyamza, Bangarra Dance Theatre, Andrea Salustri, Omar Rajeh, Kalle Nio, Eiko Otake, Adam Linder e Winndance. Il calendario degli eventi include anche due appuntamenti speciali nella Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian: un incontro con Molissa Fenley, figura emblematica che ha gettato le basi del post modern dance, e un dialogo con John Neumeier, il coreografo statunitense che ha riscritto la storia del balletto contemporaneo.

Un ciclo di film interamente dedicato alla danza arricchisce ulteriormente il programma, presentando opere di Frederick Wiseman, quali ‘La Danse’, ‘Ballet’ e ‘Crazy Horse’, e ‘State of Darkness: Part Four’ di Molissa Fenley. Queste proiezioni offrono uno sguardo approfondito non solo sull’aspetto puramente artistico della danza, ma anche sui complessi meccanismi organizzativi e amministrativi che ne regolano la vita. Infine, il libro ‘We Are Mouvement: Unlocking your Physical Intelligence’, scritto da Wayne McGregor e pubblicato da Bloomsbury, sarà presentato a Ca’ Giustinian, invitando a scoprire le potenzialità del proprio corpo e l’importanza dell’intelligenza fisica nella vita quotidiana.

Un festival internazionale e multidisciplinare nel cuore di Venezia

La Biennale Danza si inserisce in un contesto più ampio che vede Venezia protagonista di numerosi eventi dedicati alle arti performative. Il festival si distingue per la sua capacità di coinvolgere artisti e pubblico da ogni parte del mondo, promuovendo un fertile dialogo tra diverse discipline e generazioni. Questa edizione conferma l’impegno della Biennale nel sostenere la creatività e l’innovazione, offrendo spazi vitali di confronto e crescita sia per i giovani talenti emergenti che per i professionisti affermati del settore.