La ventesima edizione del Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia si apre con il debutto di due opere inedite in Italia, firmate dai coreografi Emanuel Gat e Soa Ratsifandrihana. Sotto la direzione artistica di Wayne McGregor, il festival presenta il suggestivo titolo 'Time Does Not Exist', invitando il pubblico a una profonda riflessione sul concetto di tempo, sulla memoria e sull'identità. Attraverso il potente linguaggio della danza, la manifestazione stimola una riconsiderazione del rapporto con l'esistenza.

Le nuove creazioni di Soa Ratsifandrihana ed Emanuel Gat

Il sipario si alza al Teatro alle Tese con 'Fampitaha, fampita, fampitàna', l'innovativa creazione della coreografa franco-malgascia Soa Ratsifandrihana. Quest'opera è un intreccio suggestivo di narrazione radiofonica, coreografia e musica, concepito per esplorare storie di identità multiple, i complessi percorsi della migrazione e le radici frammentate. Il titolo stesso, in lingua malgascia, racchiude in sé i significati di confronto, trasmissione e rivalità, evocando le antiche cerimonie di danza precoloniali. Sul palco, la performance prende vita grazie all'interpretazione di tre danzatori – Audrey Merilus, Stanley Ollivier, Elsy Robert – accompagnati dalle sonorità del polistrumentista Joel Rabesolo.

La serata inaugurale prosegue poi al Teatro Malibran con 'Five Days in the Sun', l'ultima fatica di Emanuel Gat. Coreografo israeliano attivo sulla scena francese dal 1994, Gat presenta un'opera strutturata in cinque distinti quadri coreografici, ispirati alla celebre Quinta Sinfonia di Mahler. Attraverso di essi, esplora un ventaglio di emozioni contrastanti: dall'oscurità alla luce, dalla disperazione alla gioia, dalla solennità all'estasi. Una nuova formazione di dodici danzatori internazionali dà vita a questa riflessione sull'esperienza reale nell'era digitale. Gat definisce la coreografia come una delle ultime forme di sperimentazione analogica, capace di ricreare uno spazio di incontro autentico.

Un festival dedicato alla riflessione sul tempo

Il tema cardine di questa ventesima edizione, 'Il tempo non esiste', funge da filo conduttore per l'intera programmazione e le scelte artistiche di Wayne McGregor. Il direttore sottolinea come la danza offra strumenti unici per scandagliare la memoria, l'identità e l'esistenza, stimolando nel pubblico una nuova percezione del proprio legame con la vita. Il Festival Internazionale di Danza Contemporanea si dispiega in diverse prestigiose sedi veneziane, proponendo un ricco calendario di spettacoli, incontri e attività educational, coinvolgendo artisti di fama internazionale e nuove realtà emergenti. La Biennale Danza si conferma così un appuntamento di rilievo per la scena contemporanea, offrendo al pubblico l'opportunità di confrontarsi con linguaggi innovativi e tematiche attuali, in un contesto che promuove attivamente la sperimentazione e il dialogo interculturale.