Il 20. Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia si avvia alla conclusione domani, sabato 1 agosto, registrando un bilancio eccezionale con 17.000 presenze e un'occupazione delle sale pari al 90%. Un successo che precede l'importante annuncio della riconferma di Sir Wayne McGregor come Direttore artistico del settore Danza per il biennio 2027-2028.

La decisione, presa dal Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, sottolinea la continuità e la volontà di eccellenza dell'istituzione.

Buttafuoco ha evidenziato come la visione di McGregor abbia "profondamente ampliato i confini del linguaggio coreografico, valorizzando sia i grandi protagonisti internazionali sia l'attenzione per le nuove generazioni attraverso Biennale College". La sua leadership, ha aggiunto il presidente, "rafforza il profilo internazionale e il prestigio del Settore", consolidando Venezia come un laboratorio privilegiato per il futuro della danza contemporanea.

Wayne McGregor: visione e futuro per la Biennale Danza

In carica dal 2021, Sir Wayne McGregor ha guidato la Biennale Danza con una programmazione che ha saputo coniugare avanguardia e attenzione ai talenti emergenti. Commentando la sua riconferma, McGregor ha espresso il suo onore nel proseguire questo ruolo, definendo un "privilegio lavorare al fianco di artisti, pubblico e collaboratori eccezionali, esplorando la danza come potente forza di innovazione, immaginazione e connessione".

Il Direttore artistico ha ribadito il suo impegno a "ampliare le possibilità della coreografia, a sostenere voci nuove e audaci, a interrogare i nostri archivi come preziosi luoghi di produzione di conoscenza innovativa e a creare uno spazio in cui possano fiorire la curiosità artistica, la sperimentazione e l'eccellenza". McGregor ha concluso con ottimismo, affermando di non vedere l'ora di "portare avanti ciò che abbiamo iniziato e di plasmare il prossimo capitolo della Biennale Danza con ambizione, apertura e ottimismo".

Il successo e la crescita della Biennale Danza

Sotto la direzione di McGregor, il Festival ha consolidato la sua identità internazionale, promuovendo la crescita delle nuove generazioni di artisti e affermando Venezia come punto di riferimento globale per la danza contemporanea.

La sua guida ha permesso di rafforzare il prestigio della rassegna, che continua ad aprirsi ai linguaggi più innovativi e a sostenere il dialogo tra diverse generazioni e culture nel panorama artistico.

La Biennale di Venezia, fondata nel 1895, è una delle istituzioni culturali più antiche e prestigiose. La sezione Danza, istituita come settore autonomo nel 1999, è oggi riconosciuta come una delle piattaforme internazionali più significative per il linguaggio coreografico, anche grazie a progetti come il Biennale College, che supporta la formazione e l'inserimento professionale dei giovani artisti. La costante crescita di pubblico, culminata nelle 17.000 presenze dell'ultima edizione, conferma la centralità di Venezia come fulcro creativo e innovativo per la danza internazionale.