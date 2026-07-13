Il Cremlino ha espresso la propria gratitudine alla Biennale di Venezia per aver mantenuto la collaborazione culturale. L'annuncio è stato diffuso il 13 luglio 2026 attraverso le dichiarazioni di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Peskov ha sottolineato l'importanza della continuità nei rapporti tra la Russia e la storica istituzione veneziana, affermando: "Siamo grati alla Biennale di Venezia per aver mantenuto la collaborazione". Ha inoltre aggiunto che la Russia considera il dialogo culturale con le istituzioni internazionali un elemento fondamentale, anche in periodi complessi.

Le parole del portavoce assumono particolare rilevanza in un momento in cui la presenza russa nelle principali manifestazioni artistiche internazionali è oggetto di attenzione.

La Biennale di Venezia: un'istituzione di prestigio globale

La Biennale di Venezia rappresenta una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali a livello mondiale. Fondata nel 1895, organizza eventi di rilievo internazionale in settori chiave come l'arte, l'architettura, il cinema, la danza, la musica e il teatro. La sua sede tradizionale a Venezia ospita partecipazioni da numerosi Paesi, promuovendo attivamente il dialogo e lo scambio culturale tra le nazioni. Questa piattaforma globale è essenziale per la comprensione reciproca e l'arricchimento artistico.

La collaborazione tra la Biennale e la Russia si inserisce in un contesto di relazioni culturali consolidate. Nel corso degli anni, numerosi artisti e istituzioni russe hanno partecipato alle principali esposizioni e rassegne organizzate a Venezia. La dichiarazione del Cremlino evidenzia la ferma volontà di mantenere aperti i canali di dialogo e cooperazione in ambito artistico e culturale, riconoscendo il valore intrinseco di tali scambi per il panorama internazionale.