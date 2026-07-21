La Biennale di Venezia ha annunciato un ricorso legale contro la decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura europea (AEEEC) di interrompere una sovvenzione da 2 milioni di euro. Il finanziamento co-finanziava le attività del Settore Cinema, in particolare Biennale College e Venice Production Bridge. La decisione, formalizzata il 21 luglio 2026 dalla Commissione Europea, è motivata dalla scelta della Fondazione di non opporsi alla riapertura del padiglione russo alla Mostra internazionale d'arte. La Fondazione ha ribadito: “Faremo valere le nostre ragioni in tutte le sedi competenti”, precisando che la misura era preannunciata e imponeva già passi legali noti.

La Biennale ha assicurato che il provvedimento europeo non avrà impatti significativi su bilancio o attività programmate. Ha sottolineato che la penalizzazione interessa settori e iniziative non collegati alla partecipazione della Russia alla Biennale Arte. Il portavoce della Commissione Europea ha ribadito che gli eventi culturali finanziati dall'UE dovrebbero salvaguardare valori democratici, dialogo aperto, diversità e libertà di espressione, principi non rispettati nella Russia odierna.

Reazioni istituzionali e dibattito politico

La decisione europea ha acceso il dibattito politico e istituzionale. La sottosegretaria al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, ha espresso sostegno al ricorso della Biennale.

L'opposizione ha criticato l'inerzia del governo nel difendere l'istituzione veneziana. I 5 Stelle hanno definito la misura di Bruxelles “burocratica e punitiva, lontana anni luce dalla vera cultura”, accusando l'UE di censurare un'eccellenza culturale italiana.

La controversia ha avuto ripercussioni anche interne alla Biennale. La polemica sulla partecipazione russa e il rifiuto di escludere il paese hanno portato alle dimissioni collettive della giuria. La giuria ha motivato la scelta con la presenza di leader “accusati di crimini di lesa umanità” in Russia e Israele. Ciò ha comportato il rinvio della proclamazione dei vincitori da maggio al 22 novembre 2026, prima posticipazione del palmarès dal 2021.

Il ruolo e l'impatto della Biennale

La Biennale di Venezia è una delle più significative istituzioni culturali internazionali, rinomata per eventi come la Mostra Internazionale d’Arte e il Festival del Cinema. Attività come Biennale College e Venice Production Bridge sono cruciali per la promozione di giovani talenti e la produzione culturale (cinema e arti visive). La Fondazione ha ribadito che la sospensione della sovvenzione non avrà impatti immediati sulle attività, confermando la solidità istituzionale.

Da oltre un secolo, la Biennale accoglie delegazioni da numerosi paesi, ponendo accento sull'inclusività e la promozione della cultura contemporanea. La sua apertura a tutti i paesi riconosciuti dall'Italia è un principio difeso dalla Direzione generale, che ha ribadito l'intenzione di non procedere a esclusioni o censure. Questa posizione è ora al centro di un confronto con le autorità europee, configurandosi come uno dei più complessi episodi di tensione diplomatico-culturale recenti.