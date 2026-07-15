L'artista BigMama, nome d'arte Marianna Mammone, ha conseguito la laurea in Urbanistica presso il Politecnico di Milano. Un traguardo che unisce successo accademico e impegno personale. La sua tesi ha esplorato il tema del cancro in relazione all'ambiente, un argomento strettamente connesso alla sua storia di vita: a vent'anni, infatti, BigMama ha affrontato una diagnosi di tumore, un'esperienza che ha voluto rielaborare e condividere attraverso il suo percorso di studi.

La tesi: una dedica tra scienza e affetti

Il lavoro di ricerca di BigMama ha trasformato la sua vicenda personale in un'occasione di riflessione scientifica e di sensibilizzazione sulle connessioni tra patologie oncologiche e fattori ambientali.

Nelle pagine della tesi, l'artista ha inserito una dedica particolarmente sentita al suo medico curante, Michele, da lei definito “il mio angelo, il mio secondo papà”. Un riconoscimento del ruolo fondamentale e del supporto inestimabile nel percorso di guarigione. Oltre a questo ringraziamento personale, BigMama ha esteso il suo pensiero a tutte le vittime del cancro, con parole di profonda commozione: “A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio”. Una dedica che abbraccia la collettività e rende omaggio a chi ha lottato o sta lottando contro la malattia.

Festeggiamenti e un richiamo al Festival di Sanremo

La cerimonia di proclamazione è stata un momento di grande emozione, celebrato con i genitori, che BigMama ha abbracciato con la tradizionale corona d’alloro. Le immagini condivise sui social la ritraggono radiosa davanti all'ateneo, con una corona di rose bianche e la tesi in mano. Un dettaglio distintivo dei festeggiamenti è stato uno striscione con la scritta “La laurea non ti basta”, un chiaro richiamo al suo brano presentato al Festival di Sanremo 2024, ‘La rabbia non ti basta’. Unendo la sua identità artistica al successo accademico. La notizia della laurea ha generato un'ondata di affetto e congratulazioni sui social, con numerosi messaggi di stima da parte di fan, amici e colleghi, a riprova del suo impatto sul pubblico.

BigMama: voce della musica e della resilienza

Marianna Mammone, in arte BigMama, è una figura di spicco nel panorama musicale italiano, rapper e cantante. Oltre alle sue doti artistiche, è riconosciuta per il suo impegno sociale. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 ha consolidato la sua visibilità, permettendole di affrontare pubblicamente temi come la malattia e la resilienza. Attraverso la sua musica e le sue dichiarazioni, BigMama è diventata un punto di riferimento e una fonte di ispirazione per molti giovani, dimostrando come sia possibile trasformare le difficoltà in forza e messaggio positivo.