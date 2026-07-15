BigMama, all'anagrafe Marianna Mammone, ha recentemente conseguito la laurea triennale in Urbanistica presso il prestigioso Politecnico di Milano. L’artista ha scelto di condividere pubblicamente la sua immensa gioia per questo significativo traguardo accademico, dedicando il suo successo a tutte le vittime del cancro. La toccante dedica, diffusa attraverso i suoi canali social, è stata estesa anche a coloro che hanno affrontato o stanno affrontando la malattia, a chi ne custodisce la memoria con affetto e a chi ha purtroppo subito la dolorosa perdita di una persona cara.

La commovente dedica di BigMama e la sua battaglia personale

Nel suo profondo messaggio, BigMama ha ripercorso con coraggio la propria esperienza personale, ricordando la battaglia contro il linfoma di Hodgkin, una diagnosi che l'ha colpita all'età di ventitré anni. La talentuosa rapper ha voluto esprimere un sentito e speciale ringraziamento a Michele, una figura che ha descritto con parole cariche di affetto come il suo “angelo, il mio dottore, il mio secondo papà”, riconoscendogli il prezioso sostegno ricevuto durante uno dei periodi più delicati e complessi della sua esistenza. La dedica ha incluso anche un tributo alla sua amata famiglia e alla sua terra d'origine, l'Irpinia, sottolineando con forza il valore inestimabile degli affetti e delle radici nel suo percorso di guarigione e di crescita personale.

Un traguardo accademico celebrato con amici e familiari

Attraverso i suoi profili social, BigMama ha offerto ai suoi numerosi fan e follower uno sguardo intimo e gioioso sui momenti salienti della giornata della laurea. Ha condiviso con entusiasmo immagini della sua tesi di laurea triennale, gli striscioni festosi e colorati preparati con cura dagli amici e gli abbracci calorosi e commossi con i suoi familiari. Il conseguimento di questo importante titolo accademico rappresenta per l'artista non solo un notevole successo personale e intellettuale, ma si configura anche come un potente messaggio di speranza e resilienza, destinato a tutti coloro che si trovano ad affrontare situazioni difficili e avversità nella vita.

La rapper ha concluso il suo messaggio con una nota di orgoglio e un tocco di leggerezza e autoironia, scrivendo: “ora chiamami dottoressa xoxo”.

BigMama: voce emergente e simbolo di autenticità

Marianna Mammone, universalmente conosciuta con il suo nome d'arte BigMama, si è affermata come una delle voci più promettenti ed emergenti nel panorama musicale italiano contemporaneo. Riconosciuta non solo per le sue significative partecipazioni a importanti eventi musicali, ma anche per il suo impegno costante e profondo nell'affrontare tematiche sociali rilevanti attraverso la sua musica, l'artista ha spesso condiviso apertamente la sua storia di vita e la sua coraggiosa lotta contro la malattia. Il suo percorso personale, intriso di sfide e successi, e la sua autentica espressione artistica sono diventati un punto di riferimento e una fonte d'ispirazione per numerosi giovani, che si identificano pienamente nei suoi messaggi di forza, autenticità e indomito coraggio.