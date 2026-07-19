Il leggendario batterista Billy Cobham sarà il protagonista del concerto in programma il 21 luglio 2026 alla Casa del Jazz di Roma. L'evento, inserito nel prestigioso cartellone estivo Summertime 2026, si terrà nel suggestivo parco di Villa Osio, con inizio alle ore 21.00. Cobham, musicista statunitense di origini panamensi, 82 anni, presenterà al pubblico romano i brani del suo ultimo album, Time of My Life, pubblicato lo scorso aprile e fulcro del progetto Time Machine, attualmente in tour.

Sul palco, ad affiancare Cobham, un ensemble di musicisti di talento: Victor Cisternas al basso, Rocco Zifarelli alla chitarra, Gary Husband alle tastiere, Bjorn Arko al sassofono, Antonio Baldino alla tromba e Andrea Andreoli al trombone.

Una formazione pensata per valorizzare le nuove composizioni del maestro e il suo celebre virtuosismo.

La carriera di un'icona del jazz

La fama di Billy Cobham nella scena jazz internazionale si consolidò nei primi anni Settanta, quando fu tra i fondatori della Mahavishnu Orchestra con il chitarrista John McLaughlin. Prima di ciò, aveva già collaborato con grandi nomi come Horace Silver e George Benson, e il suo contributo è presente nella storica registrazione di Bitches Brew di Miles Davis.

Nel 1973, Cobham pubblicò Spectrum, il suo leggendario primo album da solista, che diede il via a una carriera ricca e prolifica. Ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Peter Gabriel e i Grateful Dead, estendendo il suo impatto musicale oltre i confini del jazz.

Summertime 2026: il festival a Roma

La rassegna Summertime 2026 anima i giardini della Casa del Jazz dal 13 giugno al 7 agosto, offrendo un ricco programma di musica dal vivo. Curata dalla Fondazione Musica per Roma, prevede oltre quaranta concerti, confermando l'evento tra i principali appuntamenti europei dedicati al jazz estivo.

Il cartellone vanta artisti di calibro internazionale. Oltre a Billy Cobham, si esibiranno Stefano Bollani, Pat Metheny, Diana Krall, Jacob Collier, Gregory Porter e Marcus Miller, quest'ultimo con un omaggio a Miles Davis nel centenario della sua nascita. L'edizione rafforza il ruolo di Roma come centro nevralgico nella scena jazz europea.

La Casa del Jazz, situata in Viale di Porta Ardeatina 55, è facilmente accessibile all'interno del parco di Villa Osio. Il concerto di Cobham si inserisce in una programmazione ricca e diversificata, che spazia tra nomi storici del jazz, nuove produzioni e tributi significativi.