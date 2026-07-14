Il centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino ha celebrato il suo ventesimo anniversario dalla fondazione, avvenuta nel 2006. L'evento, che ha segnato due decenni di attività e successi, si è svolto nella sede del centro alla presenza di numerose personalità di spicco del mondo scientifico e istituzionale, tra cui Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati. Fin dalla sua nascita, Biogem si è affermato come un punto di riferimento imprescindibile per la ricerca biomedica non solo in Campania, ma su scala nazionale, consolidando la sua reputazione nel panorama scientifico italiano.

Durante la cerimonia commemorativa, il presidente di Biogem, Ortensio Zecchino, ha ripercorso con orgoglio i principali traguardi raggiunti dal centro nel corso di questi vent'anni. Ha sottolineato come la struttura sia cresciuta in maniera significativa, trasformandosi in un vero e proprio polo di eccellenza riconosciuto. Zecchino ha inoltre evidenziato l'importanza cruciale delle collaborazioni strategiche instaurate con università e istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale. Nel suo intervento, ha dichiarato con enfasi: “Abbiamo investito costantemente nella formazione e nella ricerca, creando così preziose opportunità per i giovani talenti e contribuendo attivamente allo sviluppo socio-economico del territorio circostante”.

Biogem: Missione, Obiettivi e Attività di Ricerca

Biogem è stato fondato con l'obiettivo primario e ambizioso di promuovere l'avanzamento della ricerca scientifica, concentrandosi in particolare sui settori della genetica, della biologia molecolare e della medicina traslazionale. Il centro è dotato di laboratori all’avanguardia, equipaggiati con le più moderne tecnologie, e offre programmi di formazione altamente specializzati rivolti a studenti, ricercatori e professionisti del settore. Nel corso degli anni, Biogem ha sviluppato un vasto numero di progetti di ricerca innovativi e ha stretto significative e proficue collaborazioni con enti pubblici e privati, ampliando costantemente la sua rete scientifica.

Tra le sue attività principali e distintive figurano la ricerca approfondita sulle malattie genetiche, lo studio meticoloso delle basi molecolari delle patologie e lo sviluppo continuo di nuove tecnologie diagnostiche all'avanguardia. Biogem si impegna attivamente anche nella divulgazione scientifica, organizzando regolarmente convegni, seminari e iniziative aperte al pubblico, con l'intento di rendere la conoscenza scientifica accessibile e comprensibile a tutti.

L'Impatto Strategico di Biogem sul Territorio

La presenza consolidata di Biogem ad Ariano Irpino rappresenta un elemento di grande e inestimabile rilievo per lo sviluppo scientifico e sociale dell'intera area. Il centro contribuisce attivamente e in modo significativo alla crescita del tessuto produttivo locale, generando opportunità di lavoro qualificato e stimolando la collaborazione sinergica tra istituzioni, università e aziende del territorio.

Biogem si configura, di fatto, come un modello virtuoso e ispiratore di integrazione tra l'eccellenza della ricerca scientifica e la valorizzazione concreta del territorio, promuovendo con costanza e dedizione la cultura dell’innovazione e della conoscenza come motori di progresso.