Bobby Solo rompe il silenzio e respinge con decisione le accuse seguite all'annullamento del concerto previsto lo scorso 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, nell'ambito del Festival dei Tramonti. Il cantante interviene per chiarire la propria versione dei fatti e annuncia di essere pronto a tutelarsi nelle sedi opportune.

"Eravamo sul palco, poi siamo stati assaliti dai moscerini"

Interpellato dall'ANSA, l'artista nega categoricamente di aver lasciato il luogo del concerto senza esibirsi.

"Io non sono assolutamente scappato. Siamo arrivati, abbiamo montato tutto sul palco e poi siamo stati circondati da miliardi di moscerini che ci pizzicavano e ci mordevano.

Abbiamo le prove nei messaggi WhatsApp che l'organizzatore aveva accettato di rinviare lo spettacolo a settembre".

Bobby Solo respinge anche le accuse di essere andato via dopo aver incassato il compenso, precisando che il cachet era stato concordato già lo scorso anno, quando il concerto era stato rinviato a causa del maltempo.

"Non capisco quali danni legali possa lamentare. C'era pochissima gente, venti o trenta persone, proprio per via di questo problema. Sarò io a denunciarlo per violazione e tentativo di rovinare la mia immagine".

La polemica sulla scelta della location

L'artista punta il dito anche contro la gestione organizzativa dell'evento, sostenendo che il problema dei moscerini nella zona del lago Trasimeno fosse ben noto.

"In Umbria c'è un dramma politico che non si riesce a risolvere, quello dei moscerini. Se l'organizzatore lo sa da più di un anno, per quale motivo ha voluto fare il concerto in un'arena all'aperto circondata da 500 cespugli pieni di insetti invece che nella bellissima piazza di Castiglione, dove c'è solo asfalto e il problema non si poneva? Forse voleva danneggiarci lui. Io lo dirò ai giudici".

"Abbiamo deciso insieme di rinviare"

Bobby Solo ribadisce infine la buona fede sua e dei musicisti che lo accompagnavano, spiegando che la decisione di non esibirsi sarebbe stata presa solo dopo aver verificato l'impossibilità di proseguire nelle condizioni presenti.

"Ho le foto di me sul palco mentre monto l'amplificatore e la chitarra.

Dopo essere stato morso da decine di moscerini sulle gambe e sul petto, abbiamo deciso insieme al chitarrista di chiamarlo e proporre lo spostamento a settembre".

L'artista annuncia inoltre di essere pronto a produrre la documentazione fotografica e i messaggi che, a suo dire, confermerebbero la ricostruzione dei fatti.