Un acceso dibattito è scoppiato a Castiglione del Lago, in Umbria, a seguito dell'annullamento del concerto di Bobby Solo, previsto per sabato 4 luglio alla Rocca del Leone. L'artista ha motivato la sua assenza con la massiccia presenza di moscerini acquatici, noti anche come chironomidi, insetti tipici delle aree lacustri. La decisione ha innescato una dura reazione da parte degli organizzatori del Festival dei Tramonti, che parlano di un comportamento ingiustificato e valutano di procedere per vie legali.

La direzione del Festival dei Tramonti ha chiarito che l'annullamento è stato una scelta autonoma di Bobby Solo, avvenuta senza alcun preavviso all'organizzazione.

L'artista avrebbe infatti abbandonato la location nel pomeriggio. Gli organizzatori hanno sottolineato che "la decisione non è in alcun modo riconducibile all’organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo". Hanno inoltre annunciato l'intenzione di valutare azioni legali, dato che il compenso pattuito era già stato versato. Il pubblico è stato prontamente informato tramite i canali social e sarà regolarmente rimborsato.

La replica di Bobby Solo: "Impossibile cantare tra i moscerini"

Bobby Solo, all'anagrafe Roberto Satti, ha prontamente replicato alle accuse, respingendo l'idea di essere "scappato". "Era impossibile cantare," ha dichiarato l'artista, "Ma come facevo a cantare a 81 anni con i moscerini che mi entravano in bocca?".

Ha descritto una situazione in cui, dopo aver montato l'attrezzatura sul palco, lui e il suo staff sono stati "circondati da miliardi di moscerini che ci pizzicavano e ci mordevano". Il cantante ha fermamente negato di essere fuggito dopo aver incassato il compenso e ha contrattaccato: "Non capisco quali danni legali possano lamentare. C’era pochissima gente, venti o trenta persone, proprio per via di questo problema. Sarò io a denunciarli per violazione e tentativo di rovinare la mia immagine".

L'artista ha inoltre mosso critiche alla scelta della location, affermando che il problema dei moscerini è ben noto in Umbria. "Se l’organizzatore lo sa da più di un anno per quale motivo ha voluto fare il concerto in un’arena all’aperto circondata da 500 cespugli pieni di insetti invece che nella bellissima piazza di Castiglione, dove c’è solo asfalto e il problema non si poneva?".

Per il futuro, Bobby Solo ha già annunciato una nuova esibizione a Todi, in Piazza del Popolo, il prossimo 17 luglio, specificando "senza moscerini".

Il Festival dei Tramonti e le contestazioni degli organizzatori

Gli organizzatori del Festival dei Tramonti hanno definito il comportamento di Bobby Solo come "improvviso" e "ingiustificato". A sostegno della loro posizione, hanno evidenziato che la sera precedente, sempre alla Rocca del Leone, si era tenuto il "Gran galà della danza sotto le stelle" con oltre 150 artisti e circa 500 spettatori, senza che venissero segnalati disagi legati ai moscerini. Nonostante le polemiche, la quarta edizione del Festival dei Tramonti è stata ribadita come un successo, con numerosi appuntamenti che hanno registrato il tutto esaurito e una crescente partecipazione di pubblico.

La manifestazione, che coinvolge gli otto comuni dell'Unione del Trasimeno, ha come obiettivo primario la valorizzazione del Lago Trasimeno e la promozione di eventi culturali di qualità. L'organizzazione ha già avviato un dialogo con il Comune di Castiglione del Lago per pianificare un grande concerto per il prossimo anno, confermando l'impegno a proporre iniziative che attraggano un pubblico sempre più vasto e contribuiscano alla promozione del territorio.