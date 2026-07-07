Il noto cantante italiano Bobby Solo ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia formale in seguito al suo forfait al concerto previsto a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, la sera del 5 luglio. L'artista ha smentito di essere "scappato" dall'evento, come erroneamente affermato da alcune fonti locali, e ha fornito chiarimenti sulle ragioni della sua decisione.

La mancata esibizione e la replica dell'artista

L'episodio si è verificato la sera del 5 luglio, quando Bobby Solo era atteso per un'esibizione in piazza Gramscia Castiglione del Lago.

La sua assenza dal palco, secondo quanto dichiarato, è dovuta a motivazioni precise che saranno oggetto di un'azione legale. "Non sono scappato, denuncio chi ha detto il contrario", ha affermato l'artista, sottolineando la volontà di difendere la propria immagine e reputazione. Ha precisato che la scelta di non salire sul palco non è stata presa alla leggera e che intende tutelarsi legalmente per ristabilire la verità dei fatti.

Il contesto dell'evento a Castiglione del Lago

Il concerto avrebbe dovuto animare la centrale piazza Gramsci, luogo significativo di Castiglione del Lago. Questo comune, sulle rive del lago Trasimeno in provincia di Perugia, è rinomato per la sua attività culturale e l'organizzazione di eventi musicali e artistici che attraggono vasto pubblico dall'Umbria e dalle regioni limitrofe.

Piazza Gramsci è un punto di riferimento per spettacoli dal vivo, ospitando frequentemente artisti di calibro nazionale.

La vicenda ha generato attenzione tra i residenti e gli appassionati di musica che attendevano l'esibizione di Bobby Solo. L'artista ha ribadito la sua determinazione a procedere legalmente contro chi ha diffuso informazioni che egli considera false e lesive riguardo alla sua mancata partecipazione. Questa posizione evidenzia la sua necessità di chiarire pubblicamente la propria situazione, tutelando l'integrità professionale.