Andrea Bocelli celebra i trent’anni di carriera con due pubblicazioni speciali dedicate a collezionisti e appassionati. L'anniversario dell'album ‘Romanza’, che ha segnato una svolta nella sua carriera e nella storia della musica italiana, sarà festeggiato con una nuova edizione e un cofanetto inedito. Il 25 settembre sarà disponibile ‘Romanza (30th Anniversary)’, una versione aggiornata dell’album che nel 1996 lo ha consacrato a livello internazionale. Successivamente, il 20 novembre, uscirà ‘Rarities: Collector’s Edition’, un cofanetto in edizione limitata che raccoglie materiali inediti e contenuti esclusivi.

‘Romanza (30th Anniversary)’: l'edizione celebrativa

La nuova edizione di ‘Romanza’ include tutti i sedici brani originali, arricchiti da fotografie inedite delle sessioni di registrazione e, per la prima volta, una versione estesa e mai pubblicata di ‘Con te partirò’. Per i collezionisti, l’edizione deluxe offre un doppino vinile color oro, una litografia autografata dal Maestro e un elegante volume da collezione con testi dedicati alla straordinaria ascesa internazionale di Bocelli. L’album originale, pubblicato nel 1996, è riconosciuto come il disco italiano più venduto al mondo e contiene brani simbolo come ‘Time To Say Goodbye’ con Sarah Brightman e ‘Vivo per lei’ con Giorgia.

‘Rarities: Collector’s Edition’ e gli eventi a Lajatico

Il cofanetto ‘Rarities: Collector’s Edition’ è un'edizione numerata che comprende tre album inediti: ‘Le Mie Poesie’, con componimenti scritti e recitati da Bocelli accompagnati dalla musica, ‘Torre del Lago’ e ‘Dall’Archivio (From the Archives)’. Il cofanetto include inoltre fotografie mai pubblicate, scritti personali, una stampa artistica autografata, un foulard in seta artigianale, un certificato di autenticità e altri contenuti esclusivi. Questa prestigiosa pubblicazione sarà presentata in anteprima mondiale al Teatro del Silenzio di Lajatico, l’anfiteatro naturale ideato da Bocelli nella sua città natale, con un’esposizione dedicata a registrazioni rare, immagini e testimonianze del suo percorso artistico.

Tour mondiale e concerti speciali

Le due nuove pubblicazioni accompagneranno il ‘Romanza 30th Anniversary World Tour’, una tournée celebrativa che prenderà il via l’8 settembre da Seattle. Il tour attraverserà il Nord America, toccando alcune delle principali città e arene del continente, tra cui New York, Los Angeles, Denver, Montréal e Boston. Parallelamente, il Teatro del Silenzio ospiterà due concerti celebrativi che ripercorreranno i brani simbolo dell’album e della sua carriera. Le serate vedranno la partecipazione di numerosi ospiti e l’orchestra diretta dal maestro Carlo Bernini. Il concerto del 25 luglio includerà anche l’esibizione del Coro ABF Voices della Fondazione Andrea Bocelli, composto da circa duecento bambini provenienti da diversi Paesi.

Andrea Bocelli: un'icona globale

Andrea Bocelli si conferma uno degli artisti italiani più noti e apprezzati a livello internazionale, con una carriera che vanta oltre novanta milioni di dischi venduti e numerosi riconoscimenti. Nel corso della sua straordinaria carriera si è esibito in tutto il mondo, davanti a personalità di rilievo e in occasione di eventi di grande importanza. Recentemente, ha interpretato l’inno ufficiale della Fifa World Cup 2026 durante la cerimonia inaugurale a Città del Messico.