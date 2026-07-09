Bologna ospita per la prima volta in Italia la mostra fotografica "Queen The Last Tour", dedicata al Magic Tour del 1986. Dal 10 luglio all'11 ottobre 2026, il Museo internazionale e biblioteca della musica celebra il quarantennale dell'ultima tournée dei Queen. Un evento cruciale per la storia del rock.

Curata da Pascal Casadei van Raamsdonk e A Piece of His Own, l'esposizione presenta trentasette scatti inediti del fotografo Torleif Svensson. Riscoperte, queste immagini immortalano la potenza scenica di Freddie Mercury e l'energia del pubblico.

Le foto ripercorrono il percorso dal Live Aid del 1985 al concerto finale di Knebworth Park, con oltre 120.000 spettatori.

Memorabilia e dialoghi storici

L'allestimento si estende dagli spazi temporanei alle sale permanenti del museo. Qui, le foto di Svensson dialogano con dipinti, incisioni e strumenti, confrontando la scena musicale degli anni Ottanta con grandi protagonisti del passato.

La mostra include strumenti, abiti e accessori appartenuti ai Queen, in relazione con testimonianze analoghe delle collezioni museali. Cesare Cremonini, artista bolognese e collezionista, ha contribuito con pezzi iconici: la camicia indossata da Freddie Mercury nell’arrivo in elicottero a Knebworth e la celebre canotta gialla “Champion” sfoggiata sul palco.

Il Museo internazionale e biblioteca della musica: visita e biglietti

Il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna (Strada Maggiore 34) ospita un vasto patrimonio musicale con collezioni varie. Aperto dal martedìalla domenica, offre una programmazione varia. L'esposizione di Torleif Svensson crea un dialogo stimolante tra musica colta e rock dei Queen. I biglietti (5 euro, ridotto 3 euro) sono acquistabili su http://www.museibologna.it/musica, per un viaggio visivo e storico attraverso immagini e oggetti iconici dell'ultimo tour della band guidata da Freddie Mercury.