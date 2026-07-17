La 42ª edizione di Bolzano Danza, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della danza contemporanea, ha inaugurato il suo ricco programma il 16 luglio 2026. Organizzato dalla Fondazione Haydn, il festival si protrarrà fino al 31 luglio, offrendo al pubblico oltre 40 appuntamenti, tra cui spiccano sette prime italiane e due assolute, confermando la sua vocazione all'innovazione e alla ricerca artistica.

Sotto la direzione artistica di Anouk Aspisi e Olivier Dubois, la manifestazione si dispiega in ben 17 diverse location nella città di Bolzano.

Il tema centrale di questa edizione è l'orizzonte, inteso come spazio aperto in cui memoria, trasformazione e nuove possibilità convivono, un concetto che guida l'intera programmazione e invita alla riflessione sulla fluidità e l'evoluzione dell'arte coreutica.

L'apertura del festival, giovedì 16 luglio, ha visto la compagnia CCN/Aterballetto presentare in prima assoluta a Castel Mareccio lo spettacolo "Il combattimento di Tancredi e Clorinda + MicroDanze". La stessa sera, nello Studio del Teatro Comunale, l'icona canadese della danza, Louise Lecavalier, ha incantato il pubblico con la sua performance "Danses Vagabondes". Il calendario di Bolzano Danza 2026 è un sapiente intreccio di opere storiche e creazioni innovative, con momenti di grande attesa come la prima italiana di "Rosas danst Rosas", capolavoro del 1983 di Anne Teresa De Keersmaeker, e il suggestivo "Badke(remix)" della compagnia palestinese Stereo48 per la Geste, oltre all'attesissimo ritorno di Louise Lecavalier.

Programma e protagonisti dell’edizione 2026

L'elenco degli artisti e delle compagnie che animeranno il festival è di altissimo livello. Tra i nomi di spicco figurano la Compagnie Olivier Dubois, Ayelen Parolin, la Compagnia Abbondanza/Bertoni e Alexander Vantournhout, che contribuiranno a rendere l'offerta artistica estremamente variegata e stimolante. A completare l'esperienza del festival, è stata inaugurata anche la manifestazione BoDA, allestita nel parco Cappuccini, cuore pulsante della città. Questo spazio è concepito come un dinamico punto di incontro per il pubblico, gli artisti e lo staff, dove si svolgeranno talk, momenti conviviali con food and drinks, e che rimarrà attivo per tutta la durata del festival, favorendo lo scambio e la condivisione.

La programmazione serale prosegue con appuntamenti imperdibili. Questa sera, nella Sala grande del Teatro Comunale, la compagnia Peeping Tom porterà in scena lo spettacolo "Diptych" alle ore 20:30. La serata conclusiva del festival, fissata per il 31 luglio, vedrà nuovamente sul palco del Teatro Comunale l'emozionante "Badke(remix)", seguita, a partire dalle ore 22:30, da un coinvolgente dj set curato dalla DJ palestinese Adan, che chiuderà in musica questa ricca edizione.

Un festival di riferimento per la danza contemporanea

Bolzano Danza si conferma, anche per il 2026, come un faro nel panorama dei festival di danza contemporanea, sia a livello nazionale che internazionale. La visione artistica di Anouk Aspisi e Olivier Dubois continua a guidare un percorso di ricerca e innovazione, trasformando il festival non solo in una prestigiosa vetrina per gli spettacoli, ma anche in un vero e proprio laboratorio dinamico e inclusivo per l'evoluzione della coreografia contemporanea.

La manifestazione si erge a punto di riferimento imprescindibile nel contesto culturale europeo, grazie a una programmazione che sa valorizzare con equilibrio la memoria storica dell'arte coreutica e le più audaci innovazioni artistiche, delineando nuove prospettive per il futuro della danza.