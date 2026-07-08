Dal 9 all’11 ottobre, la città di Genova si prepara ad accogliere una nuova e attesa edizione di Book Pride, la fiera nazionale dell’editoria indipendente. L’evento, che rappresenta un appuntamento di riferimento per il settore, è organizzato dal prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino e si svolgerà negli storici spazi di Palazzo Ducale. Questa importante iniziativa è resa possibile grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Genova e della Regione Liguria, sottolineando il forte impegno istituzionale nel promuovere la cultura e la lettura.

La manifestazione si articolerà su tre intense giornate, offrendo un ricco programma di incontri, laboratori interattivi e dialoghi approfonditi che vedranno la partecipazione di oltre cento marchi editoriali. Saranno esposti migliaia di titoli, proponendo al pubblico una vasta e diversificata offerta letteraria, capace di soddisfare ogni interesse e curiosità.

Programma e Ospiti di Rilievo a Book Pride

Book Pride si distingue per un fitto e stimolante calendario di talk, incontri con gli autori e laboratori creativi, pensati per coinvolgere attivamente il pubblico di ogni età. L’edizione di quest’anno vanta la presenza di ospiti internazionali di grande calibro, tra cui spiccano i nomi di Anne Cathrine Bomann e Antje Rávik Strubel, che porteranno le loro prospettive uniche sul panorama letterario contemporaneo.

Il parterre di firme italiane è altrettanto prestigioso, annoverando autori come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico, Annalisa Camilli, Chiara Alessi e Giulia Siviero, pronti a confrontarsi con i lettori e a presentare le loro ultime opere. L’edizione 2026 si arricchisce inoltre intrecciando significative ricorrenze letterarie e sociali. Si celebrerà il centenario del Premio Nobel assegnato a Grazia Deledda, figura emblematica della letteratura italiana, e si ricorderanno i 25 anni dal G8 di Genova, un evento che ha segnato profondamente la storia recente della città. Non mancheranno poi omaggi sentiti a grandi personalità del mondo della cultura e della letteratura, tra cui Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e Carlo Collodi, di cui ricorre il bicentenario della nascita, offrendo spunti di riflessione sulla loro eredità e sul loro impatto duraturo.

Coordinamento Editoriale e Sezioni Tematiche

Il successo di Book Pride è garantito da un’attenta organizzazione e da un coordinamento editoriale di alto livello. La direzione è affidata a Francesca Mancini, che guida il progetto con esperienza e visione. È affiancata dalle curatrici Ilaria Crotti e Valentina Mancinelli, il cui lavoro è fondamentale per la definizione dei contenuti e degli eventi. Federica Antonacci ricopre il ruolo di referente per le proposte editoriali, assicurando una selezione ricca e pertinente. Il programma della fiera è ulteriormente arricchito dalla presenza di due sezioni speciali, pensate per approfondire ambiti specifici dell’editoria. La sezione Book Young, curata con dedizione da Valentina De Poli, è interamente dedicata alla letteratura per ragazzi, offrendo un universo di storie e attività per i più giovani lettori.

Parallelamente, Book Comics, coordinata da Federico Vergari, esplora il vasto e dinamico mondo del fumetto, proponendo incontri con autori, illustratori e case editrici specializzate. Queste aree tematiche rappresentano ulteriori spazi di approfondimento e confronto, contribuendo a rendere la manifestazione un punto di riferimento completo e inclusivo per tutti gli appassionati di lettura.

Palazzo Ducale: Cuore Culturale dell'Evento

La scelta di Palazzo Ducale come sede di Book Pride non è casuale, ma sottolinea il suo ruolo di prestigioso centro culturale nel panorama genovese e nazionale. Questa imponente struttura, situata nel cuore pulsante della città, è da tempo riconosciuta come uno dei principali poli attrattivi per eventi di rilievo.

Ospita regolarmente manifestazioni di portata nazionale e internazionale, tra cui mostre d’arte di grande successo, convegni scientifici e appuntamenti culturali che richiamano un vasto e variegato pubblico. La sua architettura maestosa e la sua storia secolare creano un’atmosfera unica, ideale per celebrare la letteratura e la cultura. Palazzo Ducale si conferma così un punto di riferimento insostituibile per la promozione e la diffusione del sapere, fornendo a Book Pride una cornice di eccezionale bellezza e risonanza, perfetta per valorizzare l’editoria indipendente e i suoi protagonisti.