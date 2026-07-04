L'installazione culturale Boramata anima piazza Unità d'Italia a Trieste con centinaia di girandole mosse dal vento. L'evento, promosso dal Comune di Trieste e parte di Trieste Estate 2026, si svolge dal 4 al 7 luglio 2026. La piazza si trasforma in spazio vibrante e interattivo, con girandole simbolo di energia, inclusione e cambiamento. La "Bora", vento caratteristico, è il motore naturale dell'installazione, accogliendo cittadini e turisti in atmosfera festosa. Promuovono interazione, apertura e dialogo, trasformando Trieste in un luogo di idee.

Boramata evidenzia il legame tra Trieste e la Bora, elemento naturale distintivo. L'allestimento crea un percorso emozionale e visivo per ogni età. Passeggiando tra le girandole, ci si ispira al vento. L'installazione veicola messaggi di inclusione, sostenibilità e attenzione all'ambiente, valorizzando gli spazi pubblici. Accolta con entusiasmo, offre una lettura contemporanea della tradizione triestina legata alla Bora.

Piazza Unità d'Italia, da luogo istituzionale, si converte in un centro vitale di creatività urbana. Dimostra come la cultura renda l'esperienza dello spazio pubblico accessibile e innovativa. L'allestimento, visibile dal 4 al 7 luglio 2026, è un'occasione di incontro e socialità aperta a tutti.

La scelta di piazza Unità d'Italia, principale di Trieste e affacciata sul mare, non è casuale, scenario di numerosi eventi culturali. La Bora, vento forte, ha rappresentato peculiarità climatica, elemento identitario e fonte d'ispirazione. L'associazione di Boramata al periodo estivo valorizza il patrimonio culturale triestino, rafforzando il legame tra cittadini, spazio urbano e identità locale. Boramata si configura come simbolo dell'accoglienza e della creatività di Trieste, città crocevia di culture e punto d'incontro internazionale. L'installazione coniuga tradizione e innovazione tramite arte pubblica e partecipazione.