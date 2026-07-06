La suggestiva Piazza Unità d'Italia a Trieste si trasforma, per l'undicesima edizione, nel vibrante giardino delle girandole di BoraMata. L'evento, che si conclude a breve, offre un'esperienza unica di arte pubblica e partecipazione collettiva, animando il cuore della città con centinaia di girandole colorate. Queste installazioni, mosse dal caratteristico vento della Bora, creano uno spettacolo visivo sempre mutevole, attirando l'attenzione di numerosi curiosi e turisti che si fermano per ammirare e immortalare la scena.

Il Simbolismo delle Basi in Pietra

Una delle principali novità di questa edizione di BoraMata risiede nelle basi in pietra che sorreggono le girandole. Questi elementi non sono casuali: si tratta di ciottoli accuratamente recuperati dai terreni agricoli del Friuli. Le pietre, originate tra le maestose montagne della regione e trasportate a valle nel corso dei secoli, hanno giocato un ruolo fondamentale nella storia costruttiva locale, contribuendo all'edificazione di case, mura e antichi borghi.

Il loro impiego attuale assume un profondo valore simbolico. A cinquant'anni dal tragico terremoto del 1976, queste basi rappresentano un ponte ideale tra il mare di Trieste e le montagne del Friuli. Diventano così un potente segno di continuità, memoria e rinascita per l'intero territorio, celebrando la resilienza e il legame intrinseco della regione con la sua storia e la sua natura.

Iniziative Collaterali e Impegno Solidale

Oltre all'installazione principale in piazza, BoraMata arricchisce l'offerta con un programma di iniziative collaterali. Presso il Borarium di Opicina, un nuovo spazio che fa parte del progetto più ampio del Museo della Bora, vengono ospitate mostre e laboratori, offrendo ai visitatori ulteriori occasioni di approfondimento e interazione con i temi dell'evento.

La manifestazione non si limita all'aspetto artistico e culturale, ma si distingue anche per la sua finalità solidale. Le colorate girandole esposte possono essere acquistate con un'offerta libera, e l'intero ricavato sarà devoluto ad ABC Associazione Bambini Chirurgici. Questa onlus svolge un ruolo cruciale, fornendo supporto ai bambini nati con malformazioni congenite e alle loro famiglie durante i delicati percorsi ospedalieri.

Come gesto di ringraziamento per la generosità, a chi effettua una donazione è riservato un coupon speciale per assaggiare il rinfrescante gelato BoraMata.

L'organizzazione di BoraMata è frutto della collaborazione tra Ies Trieste Lifestyle e Prandicom, con il significativo sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Io Sono Fvg. Il progetto creativo che sta alla base dell'intera manifestazione è curato con maestria dal Museo della Bora.