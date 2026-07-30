Debutta il 6 agosto nelle sale italiane 'Borgo', il thriller/dramma poliziesco francese diretto da Stéphane Demoustier. Il film vede protagonista la straordinaria Hafsia Herzi, premiata con il César 2025 come miglior attrice. La Herzi è Mélissa, agente penitenziaria trentaduenne che, con marito e due figli, si trasferisce dalla Francia continentale in Corsica, a Borgo, vicino a Bastia, per un nuovo inizio. Assegnata al centro penitenziario locale, Mélissa si trova in una realtà carceraria innovativa e diversa. Qui incontra Saveriu Pietri (Louis Memmi), giovane detenuto corso che le offre protezione.

Questo rapporto innesca una catena di favori che spinge Mélissa oltre il dovere: quando Saveriu viene rilasciato e le chiede aiuto, la donna si ritrova profondamente coinvolta in una rete di criminalità organizzata corsa, da cui è difficile uscire.

La pellicola trae ispirazione da un fatto di cronaca reale: il duplice omicidio avvenuto il 5 dicembre 2017 all’aeroporto di Bastia-Poretta, dove furono uccisi Antoine Quilichini e Jean-Luc Codaccioni. Le indagini rivelarono il coinvolgimento di Cathy Sénéchal, un'ex agente penitenziaria che aveva prestato servizio nel carcere di Borgo e aveva sviluppato legami con esponenti della criminalità locale. L'ambiguità delle relazioni tra guardie e detenuti, la contaminazione dei ruoli e la difficile questione morale sono i temi centrali del film.

Hafsia Herzi, riflettendo sul suo personaggio, ha commentato: “Per me è solo una donna che cerca di fidarsi di un ragazzo per conquistare il suo affetto e finisce per essere sfruttata. Almeno, questo è ciò che mi ha colpito leggendo la sceneggiatura e ciò che mi sono immaginata”.

Il Carcere di Borgo: Tra Regole e Compromessi

'Borgo' esplora le pieghe dell’ambiente carcerario corsico, svelando le sue regole non scritte e i codici arcaici di una comunità chiusa. Il carcere di Borgo, reale e situato a pochi chilometri da Bastia, non è solo uno sfondo, ma un protagonista: gli equilibri di potere tra guardie e detenuti sono spesso invertiti; i detenuti godono di notevole libertà, potendo tenere le celle aperte per gran parte della giornata e condividendo numerosi spazi comuni.

Questo microclima poroso, dove la sorveglianza si fonde con la vita quotidiana, espone Mélissa e la sua famiglia a una serie di compromessi che mettono alla prova la loro integrità morale. La narrazione, quindi, non si limita a un semplice scontro, ma si concentra sullo sfumato confine tra il rispetto delle regole e la necessità di adattarsi per sopravvivere in una realtà ostile.

Visione Autoriale e Risonanze Corsiche

Il regista Stéphane Demoustier, co-sceneggiatore con Pascal Garbarini, ha espresso interesse per lo scavo psicologico e morale del personaggio. Il film evita giudizi netti, preferendo immergersi in un territorio di confine dove la “zona grigia” della complicità criminale diventa il centro narrativo.

Lo spunto del duplice omicidio funge da ancoraggio alla realtà, mentre la trama si sviluppa attorno all'indagine sulla progressiva compromissione della protagonista tra dovere e rischio personale. Hafsia Herzi, nata nel 1987, vanta una carriera di successi: Premio Marcello Mastroianni e César 2008 per 'Cous Cous', e si è distinta anche come regista e sceneggiatrice con 'Tu mérites un amour', 'Bonne Mère' e 'La Petite Dernière'. Nel ruolo di Mélissa, il suo tratto enigmatico e ambiguo incarna il cuore morale del racconto.

Il carcere di Borgo, realtà penitenziaria avanzata della Corsica, assume una funzione allegorica, riflettendo le contraddizioni dell'isola e la sua storia di zone d'ombra tra legalità e criminalità organizzata.

Il film lega efficacemente la storia personale di Mélissa alle tensioni e alle dinamiche tipiche della società corsa, mostrando come il male e l'ambiguità possano annidarsi nella normalità quotidiana. In questo microcosmo controllato ma permeabile, 'Borgo' si afferma come uno dei prison-movie europei più rilevanti, capace di documentare con lucidità complessità psicologiche e dimensione sociale di chi vive al confine tra regola e trasgressione.