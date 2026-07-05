La serialità italiana sta vivendo un momento di grande successo. Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, ha espresso un’analisi positiva sullo stato delle serie italiane durante la seconda edizione dell’‘Italian Global Series’, evento dedicato alla serialità italiana e internazionale che si svolge tra Rimini e Riccione. Borgonzoni ha evidenziato come, rispetto al passato, le produzioni italiane abbiano raggiunto livelli qualitativi tali da non avere nulla da invidiare ai grandi film. Ciò è dovuto sia alla presenza di attori e registi affermati, sia alla crescente attenzione del pubblico, consolidando un forte legame con gli spettatori.

L'‘Italian Global Series’: evento chiave per l'audiovisivo

L’‘Italian Global Series’ si conferma un appuntamento di rilievo per il settore audiovisivo. Riunisce pubblico, talenti, autori, produttori e l'industria. Si articola in quattro sezioni: il concorso internazionale, l’italian showcase, le conversazioni e gli eventi speciali. A queste si aggiungono i premi Maximo per la fiction italiana edita. La manifestazione mira a valorizzare la serialità italiana e a favorire il confronto con le produzioni internazionali. L’evento ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, a testimonianza della sua importanza nel panorama culturale nazionale.

Il ruolo internazionale delle serie italiane

Borgonzoni ha sottolineato come, vent’anni fa, le serie fossero considerate un prodotto minore rispetto al cinema, con attori e registi noti che raramente vi prendevano parte. Oggi, la situazione è cambiata: le serie italiane sono apprezzate sia dal pubblico che dalla critica e coinvolgono professionisti di alto livello. Questo cambiamento ha contribuito a rafforzare il legame tra le produzioni seriali e gli spettatori, rendendo la serialità italiana sempre più competitiva anche a livello internazionale, con una qualità riconosciuta globalmente.

L’‘Italian Global Series’ rappresenta quindi un'occasione fondamentale per celebrare questi risultati. È anche una piattaforma per promuovere la creatività e la qualità delle serie italiane. L'evento si svolge in un contesto che guarda sia al mercato nazionale sia a quello globale, consolidando la posizione dell'Italia come protagonista nel panorama della serialità mondiale.