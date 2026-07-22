Il Mad Murate Art District di Firenze ospita, dal 22 luglio al 30 agosto 2026, la mostra fotografica "Silent Springs", un'esposizione che documenta il nuovo attivismo climatico europeo. Curata da Valentina Gensini e realizzata da Michele Borzoni e Rocco Rorandelli, la rassegna fiorentina è promossa insieme a Fondazione Muse e con il contributo di Fondazione CR Firenze. L'iniziativa si concentra sulle diverse forme di mobilitazione contemporanea, dalle assemblee alle occupazioni simboliche degli spazi pubblici, fino ai momenti di confronto e costruzione di comunità tra gli attivisti.

L'indagine sull'attivismo climatico in Europa

Il progetto "Silent Springs" è frutto di una documentazione condotta tra il 2021 e il 2024 in Italia, Germania, Portogallo, Belgio, Francia, Svizzera e Austria. Borzoni e Rorandelli hanno seguito da vicino i principali movimenti ambientalisti europei, tra cui Extinction Rebellion, Code Rouge, Ende Gelände, Last Generation, End Fossil e Soulèvements de la Terre. Le loro immagini raccontano azioni, strategie e la dimensione collettiva di queste realtà. Le fotografie esposte non si limitano a ritrarre manifestazioni e azioni dirette non violente, ma esplorano anche la quotidianità degli attivisti, evidenziando come la crisi climatica sia diventata per molti giovani un elemento identitario, capace di trasformare l'eco-ansia in partecipazione attiva e nella formazione di nuove comunità.

Riferimenti storici e urgenza contemporanea

Il titolo della mostra, "Silent Springs", richiama il celebre libro "Silent Spring", pubblicato nel 1962 dalla biologa e ambientalista Rachel Carson. Quest'opera è considerata uno dei testi fondativi del movimento ecologista contemporaneo. Con la sua denuncia degli effetti dell'inquinamento sugli ecosistemi, Carson contribuì a portare la questione ambientale al centro del dibattito pubblico internazionale. La mostra di Borzoni e Rorandelli mette in relazione la nascita della coscienza ecologica con le battaglie delle nuove generazioni, sottolineando l'urgenza climatica e la necessità di immaginare modelli di sviluppo alternativi. L'esposizione riflette sulle motivazioni che animano una generazione sempre più consapevole di queste sfide.

I fotografi: Michele Borzoni e Rocco Rorandelli

Michele Borzoni e Rocco Rorandelli sono fotografi documentaristi italiani e membri fondatori del collettivo TerraProject. Le loro opere sono state esposte in prestigiose sedi come il MAXXI di Roma, l'Institut du Monde Arabe di Parigi, il Complesso del Vittoriano a Roma e FotoIndustria a Bologna, oltre che in città internazionali quali New York, Pechino, Yerevan, Madrid, Lianzhou e Seoul. Hanno ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Yann Geffroy Award, il World Press Photo, il PDN 30 Under 30, il Premio Gabriele Basilico e il Fund for Investigative Journalism. Tra le loro pubblicazioni figurano i volumi "Workforce" (2019) e "Bitter Leaves" (2019).

L'inaugurazione e il dibattito

L'inaugurazione di "Silent Springs" si è tenuta il 22 luglio 2026 alle ore 18:30, evento che ha incluso la presentazione del volume omonimo. Hanno partecipato, oltre agli autori Michele Borzoni e Rocco Rorandelli, la direttrice artistica del MAD Valentina Gensini, la giornalista e docente EUI Roberta Carlini e la presidente di COSPE Anna Meli. L'incontro ha offerto un confronto sulle motivazioni che spingono una generazione consapevole dell'urgenza climatica a ricercare nuovi modelli di sviluppo. La mostra, più che documentare le cronache delle proteste, invita a riflettere sulle radici e le aspirazioni di un movimento che ridefinisce il rapporto tra uomo e ambiente.