A Bousson, presso la Casa delle Lapidi - Museo della Cultura Immateriale delle Comunità Montane, si inaugura il 18 luglio 2026 la mostra "La sedia racconta - Identità, tradizione e manualità". L'evento, con inizio alle ore 16.30, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il sindaco di Cesana Torinese, Daniele Mazzoleni, il vicesindaco Matteo Ferragut e l'assessore Marco Vottero, a testimonianza dell'importanza culturale dell'iniziativa per il territorio.

La rassegna, frutto della curatela di Raquel Barriuso Diez e dell'associazione Contempora, rimarrà aperta al pubblico fino al 30 agosto 2026.

Sarà possibile visitarla tutti i giorni, con l'eccezione del lunedì, dalle ore 15.00 alle 18.30. L'esposizione è interamente dedicata alla storia, alle tradizioni e alla memoria delle comunità alpine, scegliendo la sedia come fulcro narrativo. Questo oggetto quotidiano, apparentemente semplice, è elevato a simbolo di un racconto profondo, un omaggio al bosco e agli alberi, elementi che da sempre costituiscono risorse fondamentali per la sopravvivenza e la vita delle popolazioni di montagna.

Nelle antiche abitazioni di Bousson, la sedia non è mai stata un mero arredo; essa custodisce ancora oggi la memoria viva delle famiglie. Ogni pezzo narra storie silenziose attraverso le iniziali incise nel legno, le forme tramandate di generazione in generazione e la lavorazione, spesso eseguita direttamente dai proprietari.

Questi dettagli rivelano un'identità radicata, tradizioni secolari e saperi artigianali che hanno attraversato il tempo, rendendo ogni sedia un vero e proprio documento storico e culturale.

La sedia: simbolo di identità e manualità alpina

Raquel Barriuso Diez, curatrice della mostra, ha evidenziato come l'esposizione, attraverso una selezione accurata di sedie storiche realizzate con i legni delle valli locali, intenda narrare la straordinaria capacità delle comunità alpine. Una capacità che si manifesta nel trasformare una materia prima naturale in oggetti non solo funzionali, ma destinati a durare nel tempo, testimoniando l'ingegno e la resilienza di queste popolazioni.

Daniele Mazzoleni, sindaco di Cesana Torinese, ha ribadito l'importanza dell'esposizione, definendola un'occasione preziosa per riscoprire il patrimonio storico e artigianale di Bousson e dell'intera Alta Valle di Susa.

Ha inoltre sottolineato come l'iniziativa rafforzi il ruolo della Casa delle Lapidi, confermandola come un punto di riferimento essenziale nella tutela e nella promozione della cultura e delle tradizioni delle comunità montane.

Il Museo della Cultura Immateriale: custode delle tradizioni

Il Museo Casa delle Lapidi di Bousson si conferma un centro nevralgico per la valorizzazione della cultura materiale e immateriale del territorio. Oltre ad ospitare mostre temporanee di grande interesse come "La sedia racconta", il museo espone importanti collezioni permanenti, che includono abiti e oggetti d'epoca. Questi preziosi manufatti provengono sia da famiglie locali, che li hanno affidati al museo come testimonianza della propria storia, sia da collezionisti privati, arricchendo ulteriormente il percorso espositivo.

L'istituzione è profondamente dedicata alla conservazione e alla promozione delle tradizioni locali, offrendo ai visitatori un'immersione autentica nella storia e nei saperi tramandati di generazione in generazione. Durante il periodo estivo, il museo garantisce aperture regolari, proponendo un calendario ricco di esposizioni curate con la consueta professionalità da Contempora e Raquel Barriuso Diez, consolidando il suo ruolo di baluardo culturale per le comunità alpine.